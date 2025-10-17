  1. Inicio
MEDUCA, nombramientos de docentes: Conoce las vacantes disponibles en línea

El MEDUCA anuncia habilitación de PROVEL para consultar vacantes docentes.
El MEDUCA anuncia habilitación de PROVEL para consultar vacantes docentes.
Emiliana Tuñón
  • 18/10/2025 00:19
Con el PROVEL, los educadores podrán acceder a las vacantes en todo el país desde el sitio web del MEDUCA.

Después de una década, el Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la habilitación del Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL), en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.° 56 del 10 de octubre de 2025, que pone a disposición de los docentes las vacantes disponibles para el año lectivo en curso a través del sitio web oficial.

Con esta plataforma, el MEDUCA busca promover la transparencia, la equidad y el acceso justo a las oportunidades de nombramiento dentro del sistema educativo nacional, modernizando el proceso de selección de educadores en todo el país.

En el sitio web oficial del MEDUCA, los docentes podrán consultar las siguientes vacantes:

-Vacantes iniciales

-Vacantes para maestros de grado-Vacantes para maestros especiales

-Vacantes de secundaria académica, media profesional y técnico

MEDUCA detalla el acceso y registro de usuarios

El director General de Educación, Edwin Gordón, señaló que el PROVEL permitirá a todos los interesados postularse en línea a las vacantes disponibles, asegurando designaciones oportunas, efectivas y objetivas.

Algunas de las vacantes incluidas en este proceso surgen por licencias por gravidez, jubilaciones, traslados, renuncias u otras causas administrativas.

El MEDUCA informó que los docentes que aún no cuentan con usuario y contraseña pueden solicitarlos en las direcciones regionales de educación a nivel nacional para acceder al sistema y participar del proceso.

