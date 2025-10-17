MEDUCA, nombramientos de docentes: Conoce las vacantes disponibles en línea

El <b>director General de Educación, Edwin Gordón</b>, señaló que el PROVEL permitirá a todos los interesados <b>postularse en línea a las vacantes disponibles</b>, asegurando <b>designaciones oportunas, efectivas y objetivas</b>.Algunas de las vacantes incluidas en este proceso surgen por <b>licencias por gravidez, jubilaciones, traslados, renuncias u otras causas administrativas</b>.El MEDUCA informó que los <b>docentes que aún no cuentan con usuario y contraseña</b> pueden solicitarlos en <b>las direcciones regionales de educación</b> a nivel nacional para acceder al sistema y participar del proceso.