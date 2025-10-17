MEDUCA, nombramientos de docentes: Conoce las vacantes disponibles en línea

Después de una década, el Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la habilitación del Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL), en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.° 56 del 10 de octubre de 2025, que pone a disposición de los docentes las vacantes disponibles para el año lectivo en curso a través del sitio web oficial.

Con esta plataforma, el MEDUCA busca promover la transparencia, la equidad y el acceso justo a las oportunidades de nombramiento dentro del sistema educativo nacional, modernizando el proceso de selección de educadores en todo el país.

En el sitio web oficial del MEDUCA, los docentes podrán consultar las siguientes vacantes:

-Vacantes iniciales

-Vacantes para maestros de grado-Vacantes para maestros especiales

-Vacantes de secundaria académica, media profesional y técnico