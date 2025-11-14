Bad Bunny agranda su huella, Alejandro Sanz sorprende y Karol G deslumbra en los Grammy

Por su parte, <b>Karol G</b>, que sonaba como una fuerte contrincante, se llevó el reconocimiento a <b>canción del año</b> por el éxito <b>’Si antes te hubiera conocido’</b>, el merengue que se convirtió en un himno del verano, con el que también recibió el gramófono a <b>mejor canción tropical</b> junto a <b>Edgar Barrera</b>.En esta edición, el compositor mexicano <b>Edgar Barrera</b> igualó el récord de <b>Residente</b> al alcanzar los <b>29 Latin Grammys</b> que la estrella puertorriqueña ha acumulado a lo largo de la historia de los galardones.Los argentinos <b>Ca7riel &amp; Paco Amoroso</b>, los segundos más nominados de la noche, se hicieron de <b>cinco</b> de los <b>diez</b> gramófonos a los que aspiraban en categorías como <b>mejor canción alternativa</b>, <b>mejor canción pop</b> o <b>mejor álbum de música alternativa</b>.El dúo del momento protagonizó además una de las actuaciones más producidas de la gala con éxitos como <b>’La que puede, puede’</b> o <b>’El día del amigo’</b> y aparecieron en el escenario repleto de sus característicos corazones rojos y gorros azules que los catapultaron a la fama en el concierto <b>Tiny Desk</b> de <b>NPR</b>. 'Esta noche los Grammy son nuestros', gritó Amoroso.