Autoridad de Aseo evalúa incluir tasa de basura en factura eléctrica

<b>La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario</b> enfrenta una morosidad superior a los <b>$118 millones, una cifra que volvió a quedar en evidencia durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional</b>, donde diputados cuestionaron la sostenibilidad financiera del sistema de recolección de basura y el creciente peso que recae sobre el Estado.El debate surgió mientras la comisión discutía un traslado de partida<b> por $820 mil destinado a iniciar el refrendo de contratos de recolección de desechos adjudicados a los consorcios Ismo Green y Aseo Total, cuyos contratos suman más de $85 millones y tendrán vigencia de siete años.</b>Sin embargo, más allá de la aprobación del traslado, la discusión derivó en un problema estructural: el sistema de aseo recauda mucho menos de lo que gasta.La diputada Janine Prado, de la bancada de Vamos, pidió cifras concretas al director de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno.<b>'Quisiera hacerle una pregunta (...) al cierre de 2025, ¿cuánto fue el total de los ingresos en concepto del cobro de la tasa de aseo versus cuánto es el gasto que tiene la Autoridad de Aseo en operaciones?', preguntó la diputada.</b>Moreno respondió primero detallando el nivel de deuda acumulada.