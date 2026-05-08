Autoridad de Aseo evalúa incluir tasa de basura en factura eléctrica

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario enfrenta una morosidad superior a los $118 millones, una cifra que volvió a quedar en evidencia durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde diputados cuestionaron la sostenibilidad financiera del sistema de recolección de basura y el creciente peso que recae sobre el Estado. El debate surgió mientras la comisión discutía un traslado de partida por $820 mil destinado a iniciar el refrendo de contratos de recolección de desechos adjudicados a los consorcios Ismo Green y Aseo Total, cuyos contratos suman más de $85 millones y tendrán vigencia de siete años. Sin embargo, más allá de la aprobación del traslado, la discusión derivó en un problema estructural: el sistema de aseo recauda mucho menos de lo que gasta. La diputada Janine Prado, de la bancada de Vamos, pidió cifras concretas al director de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno. “Quisiera hacerle una pregunta (...) al cierre de 2025, ¿cuánto fue el total de los ingresos en concepto del cobro de la tasa de aseo versus cuánto es el gasto que tiene la Autoridad de Aseo en operaciones?”, preguntó la diputada. Moreno respondió primero detallando el nivel de deuda acumulada.

“La morosidad en general ahorita mismo son $118,801,505.72”, dijo. El funcionario explicó que la deuda se divide entre instituciones públicas, comercios y el sector residencial, siendo este último el mayor deudor. Según los datos expuestos: Instituciones públicas adeudan cerca de $979 mil. Comercios mantienen morosidad superior a $19.7 millones. El sector residencial acumula más de $98 millones. Posteriormente, Moreno reveló que durante 2025 la institución recaudó $35.1 millones por tasa de aseo. “En el 2025 cobramos en tasas $35,152,441”, señaló.

No obstante, la diputada insistió en conocer cuánto gastó realmente la entidad. “Si en 2025 cobramos $35 millones (...) ¿cuánto fue el gasto total para el 2025 de la autoridad?”, preguntó Prado. La respuesta del director dejó al descubierto el déficit operativo. “El gasto total 2025 fue $60,550,307”, contestó. La diferencia entre ingresos y gastos supera los $25 millones. “El Estado está teniendo que aportar” Durante el intercambio, la diputada advirtió que el modelo actual podría resultar insostenible para las finanzas públicas. “Lo que vemos (...) es que al final el Estado está teniendo que cargar de una manera bastante sustancial todo el tema de la recolección de basura y disposición de los desechos”, sostuvo. Prado señaló además que Panamá necesita mejorar el sistema de cobro y avanzar hacia políticas de reciclaje y aprovechamiento de residuos. “Debemos encontrar la forma (...) de ser más eficientes quizás en el sistema de cobro (...) porque si no va a ser insostenible a corto, mediano y largo plazo”, expresó.

Moreno coincidió con la preocupación. “Definitivamente para nosotros es una preocupación (...) porque definitivamente el Gobierno Central está teniendo que aportar una parte”, admitió. El director explicó que la entidad busca nuevos mecanismos para aumentar la recaudación, entre ellos ampliar el cobro mediante empresas de distribución eléctrica. “Estamos evaluando la posibilidad de cobrar a través de ENSA (...) directamente con el recibo de luz”, indicó. Actualmente, la Autoridad de Aseo cobra mediante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y sus propias oficinas. Dudas sobre el convenio con ENSA El debate también abrió cuestionamientos sobre el cobro de la tasa de aseo en San Miguelito mediante ENSA. La diputada preguntó si el convenio ya estaba refrendado por la Contraloría General de la República. “¿Ese convenio es público? ¿Dónde se puede descargar?”, consultó. Moreno respondió que el convenio todavía estaba en trámite de refrendo. “El convenio ahorita mismo está en el refrendo del contralor”, dijo. Sin embargo, confirmó que ENSA ya realiza la gestión de cobro. “ENSA está cobrando ahorita mismo”, afirmó. La respuesta provocó nuevas dudas por parte de la diputada. “O sea, que ENSA está cobrando ahorita mismo el servicio de recolección de basura (...) aun cuando no tiene un convenio o contrato refrendado por Contraloría”, cuestionó Prado. La diputada aseguró que el tema genera inquietudes sobre transparencia y legalidad en los procedimientos administrativos.