Feria de salud en Juan Díaz: cómo sacar el carnet blanco y verde este 16 de mayo

La Región Metropolitana de Salud anunció la realización de una gran feria para manipuladores de alimentos y operarios de interés sanitario, donde los ciudadanos podrán tramitar el carnet blanco y carnet verde en un solo lugar, con cupos limitados.

El evento representa una oportunidad clave para quienes necesitan estos documentos obligatorios para trabajar en áreas relacionadas con alimentos y salud pública en Panamá.

¿Dónde y cuándo será la feria?

Lugar: Policentro Heraclio Barletta, Juan Díaz

Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Cupos: 250 personas

Se recomienda llegar temprano, ya que la atención será por orden de llegada.

¿Qué es el carnet blanco y el carnet verde?

Estos documentos son requisitos obligatorios en Panamá para trabajar en:

Manipulación de alimentos

Restaurantes, fondas y supermercados

Industrias relacionadas con salud e higiene

El carnet blanco certifica condiciones básicas de salud, mientras que el verde está enfocado en capacitación sanitaria y buenas prácticas.

Requisitos para sacar el carnet blanco

Para tramitar el carnet blanco debes llevar:

Copia de cédula

Muestra de heces en envase adecuado y etiquetado

2 fotos tamaño carnet

Tarjeta de vacunación

Costo: B/. 25.00

Requisitos para el carnet verde

Si necesitas el carnet verde, estos son los requisitos:

Copia de cédula o pasaporte2 fotos tamaño carnet2 copias del carnet blanco vigente

Costo: B/. 15.00

⚠️ Lo que debes tener en cuentaLos cupos son limitados a 250 personasNo llevar los requisitos completos puede impedir el trámiteAmbos carnets son esenciales para empleos en el sector alimentario