Feria de salud en Juan Díaz: cómo sacar el carnet blanco y verde este 16 de mayo

La Región Metropolitana de Salud anunció la realización de una gran feria para manipuladores de alimentos y operarios de interés sanitario, donde los ciudadanos podrán tramitar el carnet blanco y carnet verde en un solo lugar, con cupos limitados.El evento representa una oportunidad clave para quienes necesitan estos documentos obligatorios para trabajar en áreas relacionadas con alimentos y salud pública en Panamá.<b>¿Dónde y cuándo será la feria?</b>Lugar: Policentro Heraclio Barletta, Juan DíazFecha: Sábado 16 de mayo de 2026Hora: 6:00 a.m.Cupos: 250 personasSe recomienda llegar temprano, ya que la atención será por orden de llegada.<b>¿Qué es el carnet blanco y el carnet verde?</b>Estos documentos son requisitos obligatorios en Panamá para trabajar en:Manipulación de alimentosRestaurantes, fondas y supermercadosIndustrias relacionadas con salud e higieneEl carnet blanco certifica condiciones básicas de salud, mientras que el verde está enfocado en capacitación sanitaria y buenas prácticas.<b>Requisitos para sacar el carnet blanco</b>Para tramitar el carnet blanco debes llevar:Copia de cédulaMuestra de heces en envase adecuado y etiquetado2 fotos tamaño carnetTarjeta de vacunación Costo: B/. 25.00 Requisitos para el carnet verdeSi necesitas el carnet verde, estos son los requisitos:Copia de cédula o pasaporte2 fotos tamaño carnet2 copias del carnet blanco vigente Costo: B/. 15.00⚠️ Lo que debes tener en cuentaLos cupos son limitados a 250 personasNo llevar los requisitos completos puede impedir el trámiteAmbos carnets son esenciales para empleos en el sector alimentario