Este 30 de abril: feria para tramitar carnet blanco y verde en la Ciudad de Panamá

La Región Metropolitana de Salud, en conjunto con la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), llevará a cabo una feria dirigida a personas que requieren tramitar el carnet de manipulador de alimentos, tanto en su categoría blanca como verde.

La actividad se realizará el jueves 30 de abril de 2026, desde las 7:00 a.m., en el Espacio del Emprendedor de Ampyme, donde los asistentes podrán completar el proceso conforme a los requisitos establecidos.

Para el carnet blanco, los interesados deberán presentar copia de cédula, una muestra de heces en envase adecuado y debidamente etiquetado, tarjeta de vacunación y, en el caso de personas mayores de 40 años, asistir en ayunas. El costo de este trámite será de B/. 25.00.

En cuanto al carnet verde, se solicitará copia de cédula o pasaporte, dos fotos tamaño carné, además del original y copia del carné blanco vigente. Este proceso tendrá un costo de B/. 15.00.

El carnet de manipulador de alimentos es un requisito obligatorio para quienes trabajan en la preparación, manejo y expendio de alimentos, ya que certifica el cumplimiento de normas sanitarias básicas.

Las autoridades indicaron que esta jornada busca facilitar el acceso a estos documentos en un solo punto, contribuyendo al cumplimiento de las disposiciones de salud pública.