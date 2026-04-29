Caso Lili Pink: empresas ligadas a Panamá bajo investigación por supuesto lavado de dinero y contrabando

El proceso incluyó un operativo de gran escala con allanamientos en más de 300 tiendas, incautaciones de mercancía y medidas sobre bienes vinculados a la investigación.Las autoridades buscan establecer si la estructura empresarial habría sido utilizada para facilitar el ingreso de productos al mercado colombiano sin cumplir requisitos legales, así como para canalizar recursos de origen ilícito.El caso se remonta al menos a 2022, cuando comenzaron a detectarse comportamientos atípicos en sistemas tributarios y comerciales, lo que dio paso a una investigación más amplia sobre la red empresarial.