Sergio Ramírez: ‘Lo más doloroso del exilio es la imposibilidad de volver’

A sus 83 años, <b>Sergio Ramírez</b> conserva una presencia que impone sin esfuerzo. No necesita elevar la voz ni dramatizar sus palabras: hay algo en la manera en que se sienta, en las pausas que deja entre frase y frase, en la precisión serena con la que recuerda, que transmite la sensación de estar frente a alguien que ha vivido varias vidas dentro de una sola. Novelista, intelectual, exvicepresidente, exiliado. Todo eso convive en él con una naturalidad casi silenciosa.Durante su conversación con <b>La Estrella de Panamá</b>, hubo momentos en que su mirada se desviaba hacia algún punto indefinido, como si dejara por instantes la sala de entrevista para regresar mentalmente a <b>Nicaragua</b>. Era especialmente evidente cuando hablaba de la infancia, de la lengua, del país perdido. Y fue entonces cuando pronunció una frase que resumía no solo el peso político de su historia, sino también su dimensión más humana: <b>'Lo más doloroso del exilio es la imposibilidad de volver'.</b>