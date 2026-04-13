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Consulado de Venezuela en Panamá anuncia entrega de pasaportes

Los usuarios deberán ubicar su número de cédula de identidad venezolana en la lista publicada por el consulado.
Los usuarios deberán ubicar su número de cédula de identidad venezolana en la lista publicada por el consulado. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 13/04/2026 12:24
El Consulado reiteró que el trámite es personal e intransferible, y que no se aceptarán representantes para la entrega de los documentos

El Consulado de Venezuela en Panamá informó que ha recibido una valija diplomática con 694 pasaportes que serán entregados a los ciudadanos venezolanos en una jornada especial programada para los días miércoles 15 y jueves 16 de abril de 2026, en horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Los usuarios deberán ubicar su número de cédula de identidad venezolana en la lista publicada por el consulado.

Al momento de acudir, deberán indicar al funcionario consular la posición y grupo en el que se encuentra su cédula (ejemplo: Posición 2, Grupo 10).

El documento será entregado únicamente al titular, quien deberá presentar su cédula venezolana o pasaporte en original.

En el caso de los ñiños, niñas y adolescentes, los padres deberán presentar copia del acta de nacimiento e identificación.

El Consulado reiteró que el trámite es personal e intransferible, y que no se aceptarán representantes para la entrega de los documentos.

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