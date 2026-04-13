Consulado de Venezuela en Panamá anuncia entrega de pasaportes

El Consulado de Venezuela en Panamá informó que ha recibido una valija diplomática con 694 pasaportes que serán entregados a los ciudadanos venezolanos en una jornada especial programada para los días miércoles 15 y jueves 16 de abril de 2026, en horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Los usuarios deberán ubicar su número de cédula de identidad venezolana en la lista publicada por el consulado.

Al momento de acudir, deberán indicar al funcionario consular la posición y grupo en el que se encuentra su cédula (ejemplo: Posición 2, Grupo 10).

El documento será entregado únicamente al titular, quien deberá presentar su cédula venezolana o pasaporte en original.

En el caso de los ñiños, niñas y adolescentes, los padres deberán presentar copia del acta de nacimiento e identificación.

El Consulado reiteró que el trámite es personal e intransferible, y que no se aceptarán representantes para la entrega de los documentos.