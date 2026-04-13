Panamá registra 478 emergencias en 72 horas, según bomberos

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) reportó hasta el medio día de este lunes 13 de abril, la atención de 478 emergencias en un período de 72 horas en todo el territorio nacional, lo que refleja una alta demanda operativa en distintos puntos del país.

Mediante un comunicado de prensa, el mayor Andrés Espinoza, coordinador nacional de Despacho de Emergencias y Comunicaciones, detalló que las atenciones se realizaron de manera articulada entre distintas unidades especializadas. “Durante este período se atendieron 478 emergencias en todo el país”, precisó.

Las labores fueron ejecutadas por equipos de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate, el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria y la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, lo que evidencia la capacidad de respuesta interinstitucional ante distintos tipos de incidentes.

Entre los casos más recurrentes destacan los incendios de masa vegetal, con 112 reportes, seguidos de 28 incendios de basura y 28 accidentes de tránsito. El reporte también contabilizó cuatro incendios vehiculares y dos incendios estructurales.

El informe oficial de los camisas rojas pone de relieve no solo la carga operativa que enfrentan los bomberos, sino también la persistencia de incidentes asociados a prácticas que pueden prevenirse, como la quema de desechos o el manejo inadecuado de áreas verdes.

A través de la nota, el BCBRP reiteró el llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención y a reportar cualquier situación de riesgo a través de la línea de emergencias 103.