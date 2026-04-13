Panamá registra 478 emergencias en 72 horas, según bomberos

El <b><a href="/tag/-/meta/bcbrp-benemerito-cuerpo-de-bomberos-de-la-republica-de-panama">Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP)</a></b> reportó hasta el medio día de este lunes 13 de abril, la atención de <b>478 emergencias en un período de 72 horas</b> en todo el territorio nacional, lo que refleja una alta demanda operativa en distintos puntos del país.Mediante un comunicado de prensa, el mayor <b>Andrés Espinoza</b>, coordinador nacional de Despacho de Emergencias y Comunicaciones, detalló que las atenciones se realizaron de manera articulada entre distintas unidades especializadas. <i>'Durante este período se atendieron 478 emergencias en todo el país'</i>, precisó.Las labores fueron ejecutadas por equipos de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate, el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria y la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, lo que evidencia la capacidad de respuesta interinstitucional ante distintos tipos de incidentes.Entre los casos más recurrentes destacan <b>los incendios de masa vegetal, con 112 reportes, seguidos de 28 incendios de basura y 28 accidentes de tránsito</b>. El reporte también contabilizó cuatro incendios vehiculares y dos incendios estructurales.El informe oficial de <b>los camisas rojas</b> pone de relieve no solo la carga operativa que enfrentan los bomberos, sino también <b>la persistencia de incidentes asociados a prácticas que pueden prevenirse</b>, como la quema de desechos o el manejo inadecuado de áreas verdes.A través de la nota, el BCBRP reiteró el llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención y a reportar cualquier situación de riesgo a través de <b>la línea de emergencias 103</b>.