Crisis ambiental en Veraguas: incendio de masa vegetal en La Yeguada no cesa

La <b>Reserva Forestal La Yeguada</b>, en la provincia de <b>Veraguas</b>, se ha convertido en el epicentro de una intensa lucha contra el fuego. Un contingente de más de <b>30 unidades bomberiles</b>, en colaboración estrecha con brigadistas del <b>Ministerio de Ambiente</b>, trabaja arduamente para controlar un incendio de masa vegetal que ya ha devastado <b>más de 150 hectáreas</b> de cobertura forestal.<b>Este siniestro es considerado uno de los casos más complejos del fin de semana debido a las condiciones de la temporada seca.</b> Ante la gravedad de la situación, las autoridades han reiterado el llamado urgente a la población para evitar cualquier tipo de quema que pueda desencadenar tragedias ambientales de esta magnitud.