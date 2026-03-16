Crisis ambiental en Veraguas: incendio de masa vegetal en La Yeguada no cesa

La Reserva Forestal La Yeguada, en la provincia de Veraguas, se ha convertido en el epicentro de una intensa lucha contra el fuego. Un contingente de más de 30 unidades bomberiles, en colaboración estrecha con brigadistas del Ministerio de Ambiente, trabaja arduamente para controlar un incendio de masa vegetal que ya ha devastado más de 150 hectáreas de cobertura forestal. Este siniestro es considerado uno de los casos más complejos del fin de semana debido a las condiciones de la temporada seca. Ante la gravedad de la situación, las autoridades han reiterado el llamado urgente a la población para evitar cualquier tipo de quema que pueda desencadenar tragedias ambientales de esta magnitud.

Un fin de semana de intensa actividad nacional

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) reportó un balance de 478 emergencias atendidas en las últimas 72 horas a nivel nacional. El informe de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate detalla una alta incidencia de siniestros relacionados con la sequía y accidentes viales:

Incendios de masa vegetal: 136 casos.

Accidentes automovilísticos: 30 incidentes.

Incendios de basura: 22 reportes.

Incendios estructurales: 9 casos.

Incendios vehiculares: 5 casos.

Otros incidentes relevantes

Además del desastre en La Yeguada, la provincia de Veraguas registró un incendio estructural de gran magnitud en la ciudad de Santiago, donde un restaurante fue consumido totalmente por las llamas, afortunadamente sin dejar heridos. En la vía hacia Rincón Largo de La Vega, también se sofocó el incendio de un camión articulado. Por otro lado, en la provincia de Coclé, la tragedia alcanzó las costas. En Playa Juan Hombrón, los bomberos realizaron un rescate acuático de cuatro personas arrastradas por el oleaje. Aunque una mujer fue rescatada y dos personas salieron por sus medios, un hombre fue recuperado sin signos vitales. En Panamá Oeste, se reportaron dos vehículos incendiados dentro de un local comercial.

El desafío operativo: 15 años de limitaciones técnicas