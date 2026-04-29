Proyecto ferroviario avanza: ingeniería y factibilidad se completarán en 2026

El secretario del Ferrocarril, Henry Faarup, aseguró la tarde de este miércoles 29 de abril que el proyecto ferroviario nacional continúa en fase de estructuración técnica con el respaldo de firmas internacionales, y que los principales estudios de factibilidad e ingeniería conceptual estarían concluidos en junio de 2026.

Faarup acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un traslado de partida de 5.5. millones de dólares para la Secretaría del Ferrocarril. Los diputados le aprobaron su petición.

Al salir de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Faarup detalló que el proceso ha incluido múltiples análisis especializados desde sus primeras etapas.

“Hay tantos estudios... trabajamos con AECOM USA para el plan maestro del ferrocarril, que ya cuenta con una ingeniería conceptual cercana al 20%”, explicó.

El funcionario indicó que posteriormente se han desarrollado estudios de mecánica de suelo, evaluaciones para infraestructura como puentes y análisis de factibilidad, estos últimos a cargo de la firma KPMG.

También mencionó estudios de demanda y componentes ambientales liderados por consultoras internacionales, subrayando que “todas son empresas del primer mundo”, mientras que la operación ferroviaria estaría bajo el acompañamiento de Renfe, de España.

Faarup reconoció que el desarrollo ferroviario en Panamá aún es incipiente, por lo que ha sido necesario apoyarse en experiencia internacional. “Hay que desarrollarlo con buenas empresas, y eso es lo que hemos realizado hasta ahora”, sostuvo.

De acuerdo con el cronograma presentado, los estudios más relevantes deberán estar finalizados en junio, lo que permitirá al Ejecutivo tomar decisiones estratégicas sobre la ejecución del proyecto, incluyendo su ruta, esquema financiero y etapas de construcción.

El secretario explicó que algunas de las consultorías ya llevan entre cuatro y cinco meses en ejecución, a la espera de aprobaciones presupuestarias para continuar avanzando.

Faarup también confirmó que el proyecto cuenta con apoyo de organismos y países aliados. Entre ellos, destacó aportes de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), el Reino Unido y la Unión Europea, los cuales han brindado asistencia técnica y especialistas en áreas clave como regulación, operación y desarrollo del sistema ferroviario.

Aunque no precisó cifras exactas, señaló que los aportes ascienden a “cientos de miles” de dólares y que continúan en aumento conforme avanzan las gestiones.

El funcionario reveló además modificaciones en el planteamiento logístico del ferrocarril. Inicialmente, se contemplaba que la carga llegara directamente al aeropuerto Panamá Pacífico; sin embargo, ese esquema fue descartado.

“Se cambió y se trasladó a la terminal de Corozal”, explicó, lo que permitirá reducir el impacto sobre la pista aérea y facilitar una implementación más gradual del sistema.