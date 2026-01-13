Gabinete autoriza contrato por $4.1 millones para el Tren Panamá-David

El <b>Consejo de Gabinete</b> autorizó la contratación de una asesoría técnica y estratégica para el proyecto del <b><a href="/tag/-/meta/tren-panama-david">Tren Panamá-David-Frontera</a></b>, mediante un contrato por <b>$4,170,394.73</b> entre la <a href="/tag/-/meta/secretaria-nacional-del-ferrocarril">Secretaría Nacional del Ferrocarril </a>y la empresa estadounidense <b>AECOM USA, Inc.</b>, con el objetivo de avanzar en los estudios de ingeniería y factibilidad de la obra.La decisión fue formalizada a través de la <b>Resolución N°. 145-25</b>, que avala la contratación por procedimiento excepcional de la firma AECOM, que brindará apoyo técnico en el desarrollo de la ingeniería al <b>20%</b> del tramo <b>Albrook–Sajalices</b>, así como en la consolidación de los estudios necesarios para el documento de factibilidad del proyecto ferroviario.La <b>Secretaría Nacional del Ferrocarril</b> informó que sobre los avances en <b>el plan maestro del proyecto y en estudios clave</b>, como la Evaluación de Impacto Ambiental, los análisis de población objetivo y mercado, así como las evaluaciones financiera, económica y social.Además, la entidad solicitó ampliar el alcance del contrato para incluir el desarrollo de la ingeniería al<b> 20%</b> en tramos adicionales entre <b>Albrook y El Espino</b>, junto con el diseño conceptual del quinto puente sobre el <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b>, infraestructura considerada estratégica para la conexión del corredor ferroviario.La nueva consultoría también abarcará la coordinación de los estudios de factibilidad conforme a la Guía Metodológica del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas</a></b>, el acompañamiento técnico en estudios geotécnicos, el seguimiento del Estudio de Impacto Ambiental, la estructuración legal y regulatoria del proyecto, y el análisis del potencial de inversión privada en puntos estratégicos del trazado.El proyecto del <b>Tren Panamá-David</b>, impulsado por el presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, busca conectar la ciudad de Panamá con la provincia de Chiriquí y extenderse hasta la frontera con Costa Rica, con el objetivo de <b>fortalecer la infraestructura de transporte, facilitar el traslado de personas y carga, y mejorar la competitividad logística del país</b>.