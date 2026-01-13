Gabinete autoriza contrato por $4.1 millones para el Tren Panamá-David

El Consejo de Gabinete autorizó la contratación de una asesoría técnica y estratégica para el proyecto del Tren Panamá-David-Frontera, mediante un contrato por $4,170,394.73 entre la Secretaría Nacional del Ferrocarril y la empresa estadounidense AECOM USA, Inc., con el objetivo de avanzar en los estudios de ingeniería y factibilidad de la obra.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución N°. 145-25, que avala la contratación por procedimiento excepcional de la firma AECOM, que brindará apoyo técnico en el desarrollo de la ingeniería al 20% del tramo Albrook–Sajalices, así como en la consolidación de los estudios necesarios para el documento de factibilidad del proyecto ferroviario.

La Secretaría Nacional del Ferrocarril informó que sobre los avances en el plan maestro del proyecto y en estudios clave, como la Evaluación de Impacto Ambiental, los análisis de población objetivo y mercado, así como las evaluaciones financiera, económica y social.

Además, la entidad solicitó ampliar el alcance del contrato para incluir el desarrollo de la ingeniería al 20% en tramos adicionales entre Albrook y El Espino, junto con el diseño conceptual del quinto puente sobre el Canal de Panamá, infraestructura considerada estratégica para la conexión del corredor ferroviario.

La nueva consultoría también abarcará la coordinación de los estudios de factibilidad conforme a la Guía Metodológica del Ministerio de Economía y Finanzas, el acompañamiento técnico en estudios geotécnicos, el seguimiento del Estudio de Impacto Ambiental, la estructuración legal y regulatoria del proyecto, y el análisis del potencial de inversión privada en puntos estratégicos del trazado.

El proyecto del Tren Panamá-David, impulsado por el presidente José Raúl Mulino, busca conectar la ciudad de Panamá con la provincia de Chiriquí y extenderse hasta la frontera con Costa Rica, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de transporte, facilitar el traslado de personas y carga, y mejorar la competitividad logística del país.