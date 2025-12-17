Dos gigantes ferroviarios apuntan a la consultoría del tren Panamá–David

El ferrocarril, de aproximadamente 482 kilómetros, busca conectar la ciudad de Panamá con las provincias centrales, Chiriquí y la frontera con Costa Rica, incorporando trenes de pasajeros y de carga. El trazado contempla diez estaciones principales, además de terminales de carga en Divisa, Bugaba y Albrook, con el objetivo de integrar los polos productivos del interior con los centros logísticos del país.

Aunque el proceso no constituye una licitación, la información presentada será clave para que el Estado fortalezca el pliego de cargos y determine la viabilidad técnica y operativa del proyecto antes de pasar a una etapa de contratación formal.

Se trata de Gleeds del Perú S.A.C. y Renfe Proyectos Internacionales S.M.E., S.A., empresas que manifestaron formalmente su interés en brindar la consultoría para la revisión de los diseños conceptuales del sistema ferroviario, incluyendo estaciones, talleres, terminales de carga y el futuro puente ferroviario sobre el Canal de Panamá.

Dos firmas con experiencia ferroviaria internacional respondieron a la Solicitud de Información (SDI) publicada por el Gobierno panameño para avanzar en el proyecto del ferrocarril Panamá–David–Frontera, uno de los planes de infraestructura más ambiciosos del país.

¿Quiénes son las empresas?

Gleeds del Perú S.A.C. es la filial regional de una firma de origen británico con más de 150 años de trayectoria en infraestructura y una amplia presencia internacional en proyectos de transporte.

Su especialidad se centra en la gestión integral de proyectos, control de costos, administración contractual y aseguramiento comercial, áreas consideradas críticas en obras de gran escala y alto riesgo financiero.

Entre sus referencias figuran el proyecto HS2, el mayor desarrollo ferroviario de Europa; el Crossrail – Elizabeth Line, donde participó en procesos de ingeniería de valor que, según la empresa, generaron ahorros superiores a 420 millones de libras esterlinas; y la modernización de flotas ferroviarias en el Reino Unido.

En su respuesta a la SDI, Gleeds presentó una estimación económica preliminar que oscila entre $500,000 y $3 millones para un período de tres meses, rango que contempla distintos niveles de alcance, como supervisión estratégica, apoyo tipo PMO, digitalización de procesos y fortalecimiento institucional.

Los detalles surgieron durante la discusión de un traslado de partida solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La segunda firma interesada es Renfe Proyectos Internacionales S.M.E., S.A., filial del operador ferroviario español Renfe, creada para su expansión fuera de Europa.

La empresa acumula más de 84 años de experiencia en operación ferroviaria y más de una década en proyectos internacionales, con un enfoque centrado en la operación, mantenimiento y sostenibilidad de los sistemas ferroviarios.

Entre sus antecedentes destacan su rol como “operador sombra” en el Tren Maya de México, su participación como consultor operativo en Rail Baltica, y los servicios de operación y mantenimiento en la línea de alta velocidad Haramain, en Arabia Saudí, de 450 kilómetros.

Renfe presentó una propuesta económica preliminar, entre $295,000 y $330,000, también para un período de tres meses, enfocada específicamente en la revisión de los diseños conceptuales desde la perspectiva del operador final.

Ambas coincidieron en que el futuro pliego de cargos deberá definir con claridad los perfiles técnicos requeridos, el alcance exacto de la consultoría, un marco contractual preliminar y los entregables, cronogramas y mecanismos de seguimiento.

La fecha límite para la presentación de la información fue el 15 de diciembre de 2025.