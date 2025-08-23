En octubre se conocerán los primeros estudios del tren Panamá David

La firma norteamericana Aecom, encargada de liderar el plan maestro del tren Panamá David, tiene prevista entregar los resultados, de ingeniería y diseño para la primera fase de construcción del proyecto que va de Panamá Pacífico hasta Divisa, en octubre próximo. Así lo informó la Presidencia en un comunicado.

La Secretaría Nacional de Ferrocarril avanza paralelamente con otros estudios relacionados con el magaproyecto, entre los cuales están el levantamiento cartográfico, que permitirá contar con información precisa de topografía y territorio, el estudio de suelos, indispensable para determinar condiciones geotécnicas del trazado y el Estudio de Impacto Ambiental categoría III, que por su alcance está previsto para concluir en el primer trimestre de 2026.

El Gobierno reiteró que el posible traslado del aeropuerto de Albrook, se encuentra en la fase de estudio de preliminar. “El proyecto del tren se encuentra actualmente en fase de estudios técnicos, ambientales y financieros y que, en esta etapa, no se han tomado decisiones sobre la reubicación del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, ni sobre la ubicación final de las estaciones a lo largo del recorrido”, recalcó.

Cualquier alternativa en la ciudad capital será evaluada de manera integral y en estrecha coordinación con la Autoridad de Aeronáutica Civil, el Metro de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, así como la participación de otras instituciones, gremios y actores relevantes.

La Secretaría Nacional del Ferrocarril explica que, por tratarse de una mega obra de alrededor de 500 kilómetros, los estudios requieren un tiempo mayor del esperado, pero son la garantía de que toda decisión será adoptada con responsabilidad, seriedad y transparencia, siguiendo estándares internacionales y buenas prácticas en planificación, agregó el comunicado.

El proyecto del tren Panamá David tomó fuerza durante el gobierno de Juan Carlos Varela cuando inició relaciones diplomática con China, sin embargo, no pasó de las intenciones de desarrollar la obra. Ahora, el gobierno retomó la iniciativa y se ha convertido en uno de los proyectos insignes del presidente José Raúl Mulino.