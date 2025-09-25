Tren Panamá - David: Estudios confirman traslado del Aeropuerto de Albrook a Panamá Pacífico

Las declaraciones de<b><a href="/tag/-/meta/henry-faarup"> Faarup </a></b>llegan después que el <b><a href="/tag/-/meta/manuel-samaniego">diputado Manuel Samaniego</a></b> pidiera aclaración sobre si el traslado del aeropuerto se iba a dar o no, ante los comentarios del<b> director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas Chiari</b>, sobre que se había enterado del posible traslado recientemente.En este contexto,<b><a href="/tag/-/meta/henry-faarup"> el secretario del Ferrocarril</a></b> expresó su sorpresa ante los comentarios de Bárcenas y desmintió esta versión. <i>'Yo mismo fui a sus oficinas hace más de siete y ocho meses. Yo mismo se lo comuniqué que el traslado del aeropuerto de Albrook iba a ser una probabilidad que podría pasar. Él ha estado en varias reuniones de la secretaría del ferrocarril, junto al presidente de la República y se ha abordado ese tema, no entiendo por qué dijo que se acababa de enterar, no lo entiendo, se me escapa de mi conocimiento', aclaró. </i>