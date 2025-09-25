Tren Panamá - David: Estudios confirman traslado del Aeropuerto de Albrook a Panamá Pacífico

El futuro del Aeropuerto de Albrook está en el centro de un debate público y técnico en Panamá. Henry Faarup, secretario general de la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá (SENAFEP), ha confirmado que los estudios técnicos realizados apuntan a que el aeropuerto deberá ser reubicado en Panamá Pacífico para dar espacio a la estación principal del futuro tren Panamá-David. “Los estudios muestran que va a ser así. La decisión final no se ha tomado, pero se dará en línea directa con el presidente de la República, José Raúl Mulino, pero los estudios indican que va a ser así,” declaró Faarup, este jueves, durante la vista presupuestaria del Ministerio de la Presidencia, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. El secretario general de Senafep dejó claro que, aunque la palabra final recae en la Presidencia, el análisis técnico respalda el traslado.

Desacuerdo

Las declaraciones de Faarup llegan después que el diputado Manuel Samaniego pidiera aclaración sobre si el traslado del aeropuerto se iba a dar o no, ante los comentarios del director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas Chiari, sobre que se había enterado del posible traslado recientemente. En este contexto, el secretario del Ferrocarril expresó su sorpresa ante los comentarios de Bárcenas y desmintió esta versión. “Yo mismo fui a sus oficinas hace más de siete y ocho meses. Yo mismo se lo comuniqué que el traslado del aeropuerto de Albrook iba a ser una probabilidad que podría pasar. Él ha estado en varias reuniones de la secretaría del ferrocarril, junto al presidente de la República y se ha abordado ese tema, no entiendo por qué dijo que se acababa de enterar, no lo entiendo, se me escapa de mi conocimiento”, aclaró.

Llamado

El diputado Samaniego subrayó la necesidad de una mejor coordinación entre las entidades estatales a la hora de referirse al proyecto del tren. Hizo referencia a las preocupaciones del director de la AAC, quien, durante su sustentación presupuestaria, advirtió que mover el aeropuerto podría generar un “caos con el tranque por las especificaciones propias de la zona”. Samaniego señaló que, más allá de quién se enteró primero, la preocupación principal es la viabilidad técnica del movimiento, ya que los panameños siguen de cerca el tema. “Mi recomendación es que exista una coordinación más entrelazada en todas las instituciones del Estado para que estos temas a nivel de comunicación técnica se puedan manejar, que más que alegrar a la población de que vamos a tener un ferrocarril, esto de alguna forma preocupe por las formas en cómo se dan las divisiones de las opiniones sobre el proyecto”, comentó el diputado. Faarup admitió que el traslado de una infraestructura como un aeropuerto “tiene sus complicaciones, claro que sí”.

