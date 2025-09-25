Deuda interna crece: MEF coloca $222.90 millones en subasta de Letras del Tesoro

<b>Las Notas del Tesoro </b>fueron colocadas a prima, con un Precio Promedio Ponderado del 1<b>03,77 %.</b><i>'Esto significa que los inversionistas pagaron más de su valor facial, un claro indicador de su atractivo y la confianza en el instrumento de deuda panameña'</i>, destacó el <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">MEF.</a></b> El Rendimiento Promedio Ponderado de este octavo tramo fue del <b>5,54 %</b>, lo que implica un costo inferior en <b>1,18 %</b> comparado con el Primer Tramo de esta misma <b>Nota del Tesoro</b> colocado en agosto de 2024.