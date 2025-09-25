Asamblea Nacional aprueba presupuesto del Canal de Panamá para 2026

El pleno de Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 309, que establece el presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 2026, que asciende a B/. 5,207.2 millones.

Este presupuesto, que cubre el periodo del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026, se centra en inversiones como el desarrollo del reservorio de Río Indio. Además, se prevé un aporte directo al Tesoro Nacional por B/.3,193.8 millones, cifra que representa un aumento de B/. 404.3 millones en comparación al año anterior, pese a que la ACP proyecta una reducción en los ingresos totales, que pasarán de 5.623,5 millones de dólares a 5.207,2 millones de dólares, una caída de más de 400 millones.

Con 46 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, el proyecto fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.