¿Cuándo será el cierre de Dirección de Asistencia Social (DAS)?, así responde el ministro Orillac

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sustentó el presupuesto de su cartera para el año fiscal 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. En dicho presupuesto se incluye la liquidación de la Dirección de Asistencia Social (DAS).

Orillac aclaró que la liquidación de la DAS es un cierre administrativo, no una paralización de los proyectos que la entidad ejecuta. Esta declaración surge en respuesta a los cuestionamietos del diputado Benicio Robinson sobre la interrupción de varios proyectos en la provincia de Bocas del Toro.

El ministro explicó que el cierre no se había completado antes debido a la existencia de una cantidad de procesos y proyectos en curso. La DAS fue creada en 2015 por el Decreto Ejecutivo No. 775, tras la desaparición del Programa de Ayuda Nacional (PAN).