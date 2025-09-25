¿Cuándo será el cierre de Dirección de Asistencia Social (DAS)?, así responde el ministro Orillac

El <a href="/tag/-/meta/juan-carlos-orillac">ministro de la Presidencia, <b>Juan Carlos Orillac</b></a>, sustentó el presupuesto de su cartera para el año fiscal 2026 ante la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. </a></b>En dicho presupuesto se incluye la liquidación de la <a href="/tag/-/meta/das-direccion-de-asistencia-social"><b>Dirección de Asistencia Social (DAS)</b>.</a>Orillac aclaró que la liquidación de la DAS es un <b>cierre administrativo</b>, no una paralización de los proyectos que la entidad ejecuta. Esta declaración surge en respuesta a los cuestionamietos del diputado <b>Benicio Robinson</b> sobre la interrupción de varios proyectos en la provincia de Bocas del Toro.El ministro explicó que el cierre no se había completado antes debido a la existencia de una cantidad de procesos y proyectos en curso.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/pan-das-aparece-desaparece-JJLE114940" target="_blank"><b> La DAS fue creada en 2015 por el Decreto Ejecutivo No. 775, tras la desaparición del </b><b>Programa de Ayuda Nacional (PAN).</b></a>