Corredor ferroviario Panamá-Costa Rica avanza con firma de memorando

Panamá y Costa Rica firmaron este miércoles 18 de marzo un Memorando de Entendimiento en materia de cooperación ferroviaria, que sienta las bases para el desarrollo de un Corredor Logístico Ferroviario entre ambos países.

El acuerdo fue suscrito entre la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá (SNDF) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), en una ceremonia encabezada por el canciller Javier Martínez Acha.

El documento lleva las firmas del secretario de la SNDF, Henry Faarup, y del presidente de INCOFER, Álvaro Bermúdez.

Este memorando establece un marco de cooperación técnica e institucional que permitirá compartir conocimientos, alinear estándares operativos, coordinar estudios de ingeniería y avanzar hacia una integración logística regional.

Durante el acto, Martínez Acha destacó que este proyecto representa una apuesta estratégica para el desarrollo económico. “Empezamos a trazar un nuevo futuro (...) que reducirá los costos logísticos y aumentará la competitividad del Canal de Panamá”, afirmó.

Por su lado, Faarup explicó que el plan maestro del proyecto inició en enero de 2025 y que, un año después, el Gabinete aprobó la contratación de la empresa AECOM USA, Inc. para la asesoría técnica y el estudio de factibilidad.

Según detalló, ya existe un trazado preliminar de aproximadamente 475 kilómetros, que conectará la ciudad de Panamá con Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica, e incluirá 14 estaciones. La primera fase de construcción se enfocará en el tramo Panamá Pacífico–Divisa.

“No estamos construyendo un tren, estamos construyendo la infraestructura de la próxima generación de la economía panameña”, subrayó Faarup.

Con este acuerdo, Costa Rica se convierte en el primer socio de Panamá en esta iniciativa regional, que busca eventualmente extenderse hacia otros países de Centroamérica, incluyendo Nicaragua.

El presidente de INCOFER, Álvaro Bermúdez, resaltó que la cooperación permitirá desarrollar proyectos conjuntos con alto impacto económico y social, potenciando sectores como la logística, el turismo y el comercio.

La SNDF informó que ya se han iniciado el censo socioeconómico, los estudios de impacto ambiental y el diseño conceptual del puente ferroviario sobre el Canal de Panamá.

El proyecto adopta estándares internacionales del IFC, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad y viabilidad.

Además, contempla una visión integral que incluye infraestructura complementaria como fibra óptica, transmisión eléctrica, agua, puertos secos, zonas francas e interconexión portuaria.