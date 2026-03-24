Comisión de Apelación de Sanciones de la CAF falla a favor de Marruecos

La Comisión de Apelación de Sanciones de la CAF falló a favor de Marruecos con un marcador de 3-0 y les otorga el título de campeones del torneo.

“En una decisión lógica y largamente esperada, la Comisión de Apelación de Sanciones de la Confederación Africana de Fútbol anunció la derrota de la selección senegalesa tras su retirada durante la final de la Copa Africana de Naciones (Marruecos 2025), así como la victoria de la selección marroquí por tres goles a cero, consagrando de este modo el espíritu de la legalidad y la justicia deportiva, y el imperio del derecho y de la ley”.

El comunicado señala que “en una competición de la envergadura de la Copa Africana de Naciones, cada detalle reviste una importancia capital, y el respeto de las normas no constituye una opción. Al confirmar la victoria de Marruecos, la Comisión recordó que las reglas del juego no se limitan al terreno de juego, sino que abarcan igualmente las obligaciones organizativas y disciplinarias de las selecciones participantes”.

A su vez, se enfatiza en que “esta decisión se produce a raíz de acontecimientos sin precedentes que marcaron la final. En los últimos minutos del encuentro, el árbitro concedió un penalti incuestionable a favor de Marruecos, lo que provocó una enérgica protesta por parte del equipo senegalés, que abandonó el terreno de juego para dirigirse a los vestuarios, causando la interrupción del partido durante aproximadamente quince minutos, antes de su reanudación. A ello se sumó un grave desorden en las gradas, protagonizado por aficionados senegaleses que incurrieron en actos de violencia, en estas circunstancias Brahim Díaz tiro y falló el penalti”.

Por otra parte, “este incidente constituye una vulneración grave del normal desarrollo de la final y de las normas de la CAF, en virtud de la cual se decidió declarar a la selección senegalesa perdedora por tres goles a cero tras su retirada del partido”.

Y es que el reglamento dice claramente lo expuesto anteriormente, sobre todo en el artículo 82, apartado 35 el cual menciona que “relativo a las retiradas en el reglamento de la competición, que establece que todo equipo que se retire de la competición por cualquier motivo, no se presente al partido, se niegue a jugar o abandone el terreno de juego antes de su finalización sin autorización del árbitro, será considerado perdedor y quedará excluido definitivamente del torneo”.

En el artículo 83 también se sanciona que “precisa las disposiciones procedimentales, señalando que todo equipo que no se encuentre en el terreno de juego, debidamente uniformado, a la hora fijada para el inicio del partido o en un plazo máximo de quince minutos, será declarado perdedor; el árbitro consignará dicha ausencia en su informe, y corresponderá a la comisión organizadora adoptar la decisión definitiva al respecto”.

“Más allá de las expectativas y de los procedimientos administrativos, emerge una realidad evidente: la CAF ha reafirmado el principio de firmeza en la aplicación de la justicia como garantía de la credibilidad de sus competiciones. La aplicación estricta de la normativa constituye así un mensaje elocuente desde la cúspide del fútbol africano hacia el conjunto de las federaciones”.

En esta misma línea, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, expresó que ningún país africano recibe un trato “más privilegiado o preferencial” que otro.

Añadió en que los incidentes que empañaron la final disputada en Marruecos “socavan el importante trabajo realizado por la CAF a lo largo de muchos años para garantizar la integridad, el respeto, la ética, la buena gobernanza y la credibilidad de los resultados en el fútbol”.

Destacó que la CAF ha adoptado un enfoque renovado en la selección de los miembros de sus órganos jurisdiccionales, distinto del aplicado en el pasado. “Hemos invitado a cada asociación miembro, así como a cada una de las seis zonas regionales de la Confederación Africana de Fútbol, a proponer candidatos entre jueces reconocidos y abogados de prestigio, ya que es fundamental que las decisiones de la Comisión Disciplinaria y de la Comisión de Apelación sean percibidas con el respeto y la integridad que consideramos esenciales”.

Por último, añadió el presidente de la CAF que, “si se examina la composición de estos órganos, se constatará que incluyen a algunos de los juristas y magistrados más respetados del continente”.