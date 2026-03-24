Gobierno de Kast abandona candidatura de Michelle Bachelet en la ONU: estas son las razones

El Gobierno chileno, liderado por el ultraderechista José Antonio Kast, anunció este martes que retira su apoyo a la candidatura de la expresidenta chilena socialista Michelle Bachelet, impulsada por la anterior Administración junto a México y Brasil.

En un comunicado oficial difundido a los medios, el ministerio chileno de Asuntos Exteriores explicó: “hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

“Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”, agregó.

“Con todo, en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”, agregó.

La candidatura de Bachelet, quien tiene un gran prestigio en el organismo internacional, donde fue Directora ejecutiva de ONU Mujeresy Secretaria general adjunta de la ONU, fue impulsada por el expresidente progresista chileno Gabriel Boric, pocos meses antes de traspasar el poder, el pasado 11 de marzo.

Bachelet partía entre las favoritas, ya que se entiende que todo apunta a que la rotación llevará a la secretaria general de la ONU a un candidato o candidata de Latinoamérica, y que por primera vez en la historia podría ser mujer.

Durante la campaña electoral, el ultraderechista José Antonio Kast ya dejó entrever que no apostaba por ella por las señales de oposición a su candidatura expresadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El anuncio coincidió este martes con las críticas al Gobierno chileno por la alza histórica a los precios del combustible, que repercutirá de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos y que ha desencadenado una oleada de malestar y protesta en todo el país.