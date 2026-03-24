Mujeres ocupan el 25.57% de juntas directivas en Panamá, revela la Asociación de Directoras de Panamá

La Asociación de Directoras de Panamá (ADP) presentó este martes 24 de marzo los resultados de su estudio anual sobre la participación de mujeres en juntas directivas, en el marco de la toma de posesión de su nueva Junta Directiva para el periodo 2026-2027.

Durante la jornada, también se entregaron los premios ADP a la diversidad de género y se dieron a conocer los avances en el cumplimiento de la Ley No. 56 de 2017, normativa que promueve la inclusión femenina en los órganos de toma de decisiones.

De acuerdo con los datos presentados, actualmente las mujeres ocupan el 25.57% de los puestos en juntas directivas de entidades reguladas en Panamá. Esto representa un aumento de 1.5 puntos porcentuales respecto al año anterior y un crecimiento acumulado de 11 puntos desde 2018, cuando comenzó la medición tras la implementación de la ley. Sin embargo, pese a la tendencia positiva, desde la ADP reconocen que el avance sigue siendo insuficiente.

“Hemos avanzado mucho en los años desde que se pasó la Ley No. 56, pero que todavía nos falta un largo camino por recorrerr”, señaló Ana Sofía Alemán, presidenta entrante del gremio.

La ley como catalizador

El estudio confirma que la Ley No. 56 ha tenido un impacto significativo en la transformación de las juntas directivas, funcionando como un motor que ha obligado a las empresas a tomar acciones concretas en materia de equidad.

“La ley definitivamente tuvo un impacto muy grande (...) se ve claramente el cambio desde 2018, cuando recién se pasó la ley, hasta la fecha de hoy. Sin duda ha sido un gran catalizador para que las empresas se tomen más en serio este tema y tomen las acciones necesarias para aumentar su diversidad de género”, explicó Alemán.

En términos de cumplimiento, el informe revela que el 47.14% de las empresas obligadas está cumpliendo con la normativa, con una ligera diferencia entre el sector privado (47.41%) y el sector público (43.33%).

Aunque el sector público mostró una recuperación frente a años anteriores, desde la organización consideran que aún debe mejorar, especialmente por su rol como ente garante del cumplimiento.

Uno de los hallazgos es la baja presencia de mujeres presidentas de juntas directivas. Actualmente, solo el 10.13% de las presidencias de juntas directivas están ocupadas por mujeres, siendo aún más bajo en el sector público, con apenas 6.67%, frente a 10.38% en el sector privado.

No obstante, en julio del 2020 se cumplió el plazo para que todas las entidades reguladas cuenten con al menos el 30% de mujeres en sus juntas directivas y aunque solo el 47 % cumple, ha incrementado a comparación de años anteriores, como en 2018 donde el porcentaje era de 23.59%.

Un crecimiento que da señales positivas

Por su parte, la presidenta saliente de la ADP, Ana Karina Smith-Cain, destacó que los resultados del 2025 muestran un avance más significativo en comparación con años anteriores.

“Luego de algunos años de ver unos incrementos mínimos, este año sí se vio un incremento mayor, lo que nos dice que estamos trabajando juntos para lograr un cambio positivo en Panamá a través del diálogo, a través de la interconexión y a través del compromiso, no sólo de la Asociación de Directoras de Panamá, sino del país entero”, expresó.

Smith también subrayó que Panamá ha sido pionero en la región en impulsar este tipo de legislación, lo que ha permitido posicionar el tema de la equidad de género en la agenda empresarial.

”El estado del liderazgo femenino en Panamá cada vez es más fuerte, más contundente”, dijo Smith-Cain.

Más allá de la ley: el reto cultural

Desde la ADP insisten en que el verdadero desafío ahora es extender la conversación más allá de las empresas reguladas.

“Queremos llevar este tema ya más allá de las empresas a las que les aplica la ley y hacerlo un tema importante para el país en general”, afirmó Alemán.

Como parte de la ceremonia, la ADP presentó a su nueva junta directiva conformada por Ana SofíaAlemán (presidenta), Monique de Saint Malo (vicepresidenta), Mónica García de Paredes Chapman (tesorera), Maritzel Cruz (secretaria), Ana Cristina Maduro (Vocera) y María Lourdes Marengo (Vocera) y Análisis Toro (Vocera).

Además de los premios ADP a la diversidad de género, donde Banesco se lleva se lleva el premio global a la entidad con las mejores prácticas de equidad de género en Panamá.

Desde la ADP reiteraron su llamado a las empresas a tomar decisiones concretas, recordando que, en muchos casos, cumplir con la ley puede depender simplemente de incorporar una mujer más en la junta directiva.