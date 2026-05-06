Caja de Seguro Social bajo investigación: tercera inspección por insumos vencidos y posible peculado

Funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción realizaron este miércoles 6 de mayo una tercera inspección ocular en la Caja de Seguro Social (CSS), como parte de las investigaciones por el hallazgo de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos vencidos.

La diligencia da continuidad a una segunda inspección efectuada el pasado 28 de abril en el sector de Felipillo, en el marco de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la entidad.

Durante esa segunda intervención, llevada a cabo con el apoyo de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), se detectaron productos con fechas de vencimiento entre 2022 y 2023 en los depósitos identificados como 10, 4, 5 y 6.

Las pesquisas desarrolladas este 6 de mayo se centran en la posible comisión de peculado en distintas modalidades y abarcan los depósitos ubicados en Pedregal, Felipillo y El Crisol.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la inspección permitió avanzar en la recopilación de información clave sobre los procesos internos de la CSS, incluidos los manuales y procedimientos contemplados en su Ley Orgánica, que regulan desde la adquisición hasta la distribución de medicamentos e insumos.

Estas acciones se desprenden de hallazgos previos en los mismos depósitos, donde se detectaron productos vencidos valorados en aproximadamente 2.5 millones de dólares.

A partir de estas irregularidades, las autoridades han identificado nuevos elementos que han ampliado el alcance de la investigación.