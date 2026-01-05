Ana Sofía Alemán: ‘La diversidad genuina eleva la calidad de las decisiones’

Actualmente administro inversiones familiares en distintos negocios y participo en varias juntas directivas, incluida la de GNB Sudameris Bank, donde presido el Comité de Riesgos y formo parte de los comités de prevención de blanqueo de capitales y de tecnología.Además, presido la Asociación Directoras de Panamá, organización que promueve la participación de mujeres calificadas en juntas directivas corporativas de nuestro país y vela por el cumplimiento de la Ley 56 de 2017, que exige que al menos el 30% de los puestos en juntas reguladas sean ocupados por mujeres. También soy vicepresidenta de Olimpiadas Especiales Panamá e integrante de su Comité Ejecutivo.