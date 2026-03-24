Llega a Cuba la flotilla ‘Nuestra América’ con 30 toneladas de ayuda humanitaria

La flotilla internacional “Nuestra América” llegó este martes 24 de marzo a Cuba procedente de México, llevando más de 30 toneladas de ayuda humanitaria destinada a aliviar la grave crisis económica y energética que enfrenta la isla debido al reforzamiento del bloqueo estadounidense.

La embarcación principal, bautizada simbólicamente como “Granma 2.0”, partió el pasado viernes desde Puerto Progreso, en Yucatán, transportando alimentos básicos como arroz y frijoles, medicinas, productos de higiene y 73 paneles solares destinados a centros de salud.

A bordo viajaban 32 activistas procedentes de países como México, Brasil, Australia, Italia y Estados Unidos, quienes se sumaron a los esfuerzos internacionales para apoyar a la población cubana.

Durante su viaje, la flotilla enfrentó retrasos por condiciones meteorológicas adversas y fallas técnicas, y contó con escolta de la Armada de México hasta el límite de las aguas territoriales cubanas.

Al llegar a La Habana, los activistas fueron recibidos por la población local en el emblemático Malecón y luego se reunieron con el presidente Miguel Díaz-Canel, quien agradeció la solidaridad internacional.

Esta iniciativa se produce en medio de la escalada de sanciones y medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos, que incluyen restricciones al comercio de petróleo y amenazas a países que apoyen a Cuba.

Según los organizadores, el objetivo de la flotilla es entregar ayuda directa a la población, mostrando la importancia de la solidaridad internacional frente al aislamiento económico.

Se espera que en los próximos días arriben más embarcaciones de la flotilla, continuando con la entrega de insumos vitales para cubrir necesidades básicas y energéticas de los cubanos, mientras activistas y gobiernos aliados buscan aliviar el impacto humanitario del bloqueo.