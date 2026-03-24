Jerusalén suspende procesión del Domingo de Ramos por la guerra: iglesias seguirán abiertas

La tradicional procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén ha sido cancelada en medio del actual contexto de guerra y creciente tensión en la región, una decisión que refleja la delicada situación de seguridad que atraviesa Tierra Santa.

Las autoridades religiosas confirmaron que, aunque uno de los eventos más emblemáticos del calendario cristiano no se realizará este año, las iglesias permanecerán abiertas para permitir a los fieles vivir la celebración de manera más discreta y segura.

La medida busca evitar concentraciones masivas en un momento marcado por la incertidumbre.

La suspensión ocurre en un escenario especialmente sensible, luego de que recientemente se reportara la caída de un misil en las cercanías de Tierra Santa, lo que elevó aún más la preocupación por la seguridad de residentes, peregrinos y líderes religiosos en la zona.

El Domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, suele congregar a miles de fieles en una procesión que recorre el Monte de los Olivos hasta la Ciudad Vieja. Sin embargo, este año el ambiente festivo ha sido reemplazado por cautela y recogimiento.

Líderes cristianos han insistido en que, pese a la cancelación de la procesión, la fe no se detiene. Las celebraciones litúrgicas se mantendrán dentro de los templos, enviando un mensaje de resiliencia en medio del conflicto.

La decisión también evidencia el impacto directo de la guerra en las tradiciones religiosas y en la vida cotidiana en Jerusalén, una ciudad clave para tres grandes religiones y que nuevamente se ve afectada por la inestabilidad regional.