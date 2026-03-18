Díaz-Canel asegura que Cuba podrá autoabastecerse de arroz con apoyo de Vietnam

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el país podrá lograr el autoabastecimiento de arroz “en poco tiempo”, gracias a proyectos de cooperación con Vietnam, en un contexto marcado por la escasez de alimentos y el descontento social.

Durante un encuentro con el empresario vietnamita Nguyen Van Quang, representante de la compañía Agri-VMA, el mandatario destacó los avances en la producción arrocera en la localidad de Los Palacios, en Pinar del Río, y aseguró que estas iniciativas podrían permitir a la isla cubrir su demanda interna del cereal.

“Nos han dado la confianza de que en poco tiempo vamos a ser capaces de autoabastecernos de arroz”, expresó Díaz-Canel, al tiempo que subrayó la importancia de cumplir con los planes de siembra previstos y ampliar la participación de empresas vietnamitas en el sector agrícola.

Según información oficial, la empresa opera bajo esquemas que incluyen tierras en usufructo, alianzas con productores locales y comercialización de insumos, con el objetivo de aumentar el rendimiento de los cultivos en el país caribeño.

El gobernante indicó que estos proyectos forman parte de acuerdos bilaterales con Vietnam y buscan fortalecer la producción nacional en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba.

No obstante, las declaraciones contrastan con la realidad actual del país, donde el arroz —uno de los alimentos básicos— escasea con frecuencia y ha registrado un aumento sostenido en los precios, obligando a muchas familias a recurrir al mercado informal o a productos importados.

Actualmente, Cuba depende en gran medida de las importaciones para cubrir la demanda interna de este cereal, en un escenario marcado por la baja producción agrícola y la falta de insumos.

En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó recientemente versiones que lo vinculaban con supuestos planes para remover a Díaz-Canel e impulsar cambios económicos en la isla. El funcionario calificó esas publicaciones como basadas en “charlatanes y mentirosos” que se hacen pasar por fuentes confiables.