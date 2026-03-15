Protestas en Cuba por apagones deja cinco detenidos

Las recientes protestas en Cuba han marcado un nuevo capítulo en la historia de la isla, donde la población salió a las calles para manifestar su descontento frente a los apagones prolongados y la crisis económica que golpea con fuerza. Durante al menos ocho noches consecutivas, distintas localidades fueron escenario de manifestaciones que reflejan el agotamiento colectivo de los ciudadanos. El epicentro de las protestas se vivió en la ciudad de Morón, donde los manifestantes atacaron la sede del Partido Comunista, generando destrozos que fueron condenados por el gobierno. La respuesta oficial no se hizo esperar: el presidente Miguel Díaz-Canel advirtió que no se tolerarán actos de vandalismo y aseguró que las autoridades actuarán con firmeza para mantener el orden.

El saldo inmediato de las protestas incluye al menos cinco detenidos y daños materiales en instalaciones oficiales. Sin embargo, más allá de las cifras, lo que se evidencia es un profundo malestar social. Los apagones, que se han vuelto recurrentes, afectan la vida cotidiana de los cubanos, limitando el acceso a servicios básicos y generando un clima de desesperanza. A esto se suma la escasez de alimentos y productos esenciales, que agrava la situación de las familias. En este contexto, las declaraciones de Díaz-Canel sobre los contactos con autoridades estadounidenses llaman la atención. Aunque no se han dado detalles sobre el alcance de estas conversaciones, el hecho de que el gobierno reconozca la necesidad de diálogo internacional refleja la magnitud de la crisis. La presión social interna y las dificultades económicas externas han colocado a Cuba en una posición delicada, donde la estabilidad política se ve amenazada por la creciente inconformidad ciudadana.