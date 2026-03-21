Díaz-Canel advierte sobre posible agresión de Estados Unidos y activa plan de defensa en Cuba

El presidente de Miguel Díaz-Canel advirtió sobre el riesgo de una posible agresión contra Cuba, al tiempo que defendió la estrategia de “guerra de todo el pueblo” como base de la preparación defensiva de la isla.

Díaz-Canel en las últimas semanas ha advertido sobre una posible agresión de Estados Unidos. Además, la administración del presidente Donald Trump solicitó su salida del cargo en medio de unas presuntas negociaciones con un nieto de Raúl Castro.

Durante su intervención la noche de este 20 de marzo en el Convoy Internacional Nuestra América, celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana, el mandatario aseguró que su gobierno ha activado un plan para elevar la disposición combativa de la población.

“Reconocemos que puede haber una agresión a Cuba y hemos desatado un plan de preparación para elevar la disposición para la defensa de nuestro pueblo”, afirmó Díaz-Canel, quien subrayó que se trata de una concepción “defensiva, no agresiva”, centrada en la participación de toda la ciudadanía.

El gobernante cuestionó las políticas de Estados Unidos hacia la isla y señaló que desde Washington se ha reconocido la aplicación de una estrategia de “máxima presión”.

Según el mandatario, estas declaraciones evidencian la existencia del bloqueo económico que su gobierno denuncia desde hace décadas.

“Están reconociendo que nos han bloqueado, que han aplicado toda la presión posible”, sostuvo, al tiempo que rechazó versiones que minimizan el impacto de estas medidas. Además, citó expresiones atribuidas al presidente estadounidense en las que se alude a la posibilidad de “tomar el lugar y arrasarlo todo”, lo que calificó como una amenaza.

Pese a este escenario, Díaz-Canel insistió en un discurso de resistencia y optimismo. “Los revolucionarios no nos rendimos”, afirmó ante los asistentes.

En paralelo, el mandatario destacó que su administración impulsa una estrategia para reducir la dependencia energética externa. En ese sentido, mencionó el desarrollo de una transición basada en la producción nacional de crudo pesado y el uso de fuentes renovables.

“Estamos apostando por nuestro petróleo y por las energías que no pueden bloquear: el sol y el viento”, expresó, al presentar estas iniciativas como una oportunidad para fortalecer la soberanía energética del país en medio de las tensiones internacionales.

El primer envío de ayuda internacional para la isla de Cuba, afectada por una crisis energética, llegó al país desde Europa este 18 de marzo en forma de cinco toneladas de suministros médicos.

También se han registrado desde hace dos semanas manifestaciones en diferentes regiones de la isla por la falta de comida, electricidad y fuentes de empleo. Además, exigen un cambio en el régimen de Cuba.