Congresista de Estados Unidos busca frenar acción militar de Trump en Cuba sin aval legislativo

La congresista demócrata Nydia M. Velázquez presentó este martes una resolución en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que busca bloquear cualquier intento del presidente Donald Trump de emprender acciones armadas contra Cuba sin la aprobación del Congreso. El proyecto, formulado bajo la figura de Resolución de Poderes de Guerra, enfatiza que la Constitución estadounidense otorga exclusivamente al poder legislativo la facultad de declarar conflictos armados. En ese sentido, el texto subraya que, aunque el Ejecutivo tiene la obligación de proteger al país ante amenazas, esa atribución solo se activa frente a una agresión previa, condición que —según la propuesta— no se cumple en el caso cubano. Además, la iniciativa deja claro que el Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza contra la isla ni contra actores dentro de su territorio, lo que refuerza el argumento de limitar cualquier intervención unilateral.

Escalada de tensiones y crisis en la isla

La presentación del proyecto ocurre en un contexto de creciente presión sobre Cuba, marcado por una profunda crisis energética y restricciones en el suministro de combustible tras la caída del apoyo venezolano. Esta situación ha provocado fallas recurrentes en el sistema eléctrico, incluyendo apagones recientes. A esto se suma lo que el documento describe como un “bloqueo militar” que ha agravado las condiciones internas, junto con declaraciones del mandatario estadounidense sobre su intención de tomar control de la isla, lo que ha elevado las alarmas en Washington. El deterioro de las condiciones en Cuba también coincide con el endurecimiento de la política exterior estadounidense en la región, en un escenario donde se acumulan fricciones geopolíticas.

Futuro incierto en un Congreso dominado por republicanos

Aunque la resolución busca abrir el debate sobre los límites del poder presidencial, su aprobación enfrenta un panorama complejo. El Partido Republicano mantiene el control de ambas cámaras, lo que reduce significativamente las probabilidades de que la propuesta prospere. No obstante, la iniciativa obligaría a los legisladores a fijar posición pública en caso de llegar a votación, especialmente a figuras influyentes vinculadas a la comunidad cubanoamericana en Florida. Intentos similares relacionados con otros escenarios internacionales no han logrado avanzar en el Congreso, lo que anticipa un camino cuesta arriba para esta nueva propuesta.

Antecedentes diplomáticos y giro en la política exterior

El endurecimiento actual contrasta con el proceso de acercamiento diplomático iniciado en 2014, cuando Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones tras décadas de ruptura. Ese proceso fue revertido durante el primer mandato de Trump, marcando un regreso a una estrategia más restrictiva hacia La Habana. En paralelo, autoridades cubanas han confirmado conversaciones recientes con Washington en busca de algún tipo de entendimiento, en medio de la emergencia nacional declarada a finales de enero por la escasez de combustible.

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