Congresista de Estados Unidos busca frenar acción militar de Trump en Cuba sin aval legislativo

La presentación del proyecto ocurre en un contexto de creciente presión sobre <b>Cuba</b>, marcado por una profunda crisis energética y restricciones en el suministro de combustible tras la caída del apoyo venezolano. Esta situación ha provocado fallas recurrentes en el sistema eléctrico, incluyendo apagones recientes.A esto se suma lo que el documento describe como un 'bloqueo militar' que ha agravado las condiciones internas, junto con declaraciones del mandatario estadounidense sobre su intención de tomar control de la isla, lo que ha elevado las alarmas en <b>Washington</b>.El deterioro de las condiciones en <b>Cuba </b>también coincide con el endurecimiento de la política exterior estadounidense en la región, en un escenario donde se acumulan fricciones geopolíticas.