Trump afirma que podría alcanzar ‘muy pronto’ un acuerdo con Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno podría alcanzar “muy pronto” un acuerdo con Cuba, al señalar que ambas partes mantienen contactos diplomáticos para abordar sus diferencias y explorar posibles vías de cooperación.

“Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario”, declaró el mandatario durante el fin de semana.

No obstante, precisó que su administración centrará primero sus esfuerzos en la crisis con Irán antes de avanzar en cualquier entendimiento con La Habana.

Las declaraciones se producen en medio de un periodo de fuerte tensión entre ambos países, después de que Washington impusiera en enero un bloqueo petrolero contra la isla y suspendiera los suministros de crudo venezolano que tradicionalmente abastecían al país caribeño.

Posteriormente, el gobierno estadounidense anunció también aranceles para los países que exporten petróleo hacia Cuba, una medida que busca aumentar la presión económica sobre el gobierno de La Habana.

Trump ha reiterado en varias ocasiones que la situación económica de la isla es crítica. En semanas recientes afirmó que Cuba “está en ruinas” y advirtió que el actual gobierno podría “caer muy pronto” como consecuencia de la crisis energética agravada por las restricciones al suministro de combustible.

Incluso, el mandatario republicano llegó a plantear la posibilidad de que Estados Unidos asuma el control de la isla, ya sea mediante un proceso “amistoso” o por otras vías, declaraciones que generaron preocupación en distintos sectores políticos y diplomáticos de la región.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó recientemente que funcionarios de ambos gobiernos han sostenido contactos para explorar posibles soluciones a las diferencias entre los dos países.

Durante una comparecencia ante la prensa, el mandatario cubano explicó que las conversaciones buscan identificar los principales problemas bilaterales y evaluar si existe voluntad política para avanzar hacia un proceso de diálogo.

“Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos para buscar, por la vía del diálogo, soluciones para las diferencias que tenemos”, afirmó Díaz-Canel.

El líder cubano señaló que los contactos se encuentran todavía en una etapa inicial y que el proceso se desarrolla con discreción, como suele ocurrir en este tipo de negociaciones diplomáticas.

Las eventuales negociaciones entre Washington y La Habana se producen en un contexto internacional complejo, marcado por conflictos geopolíticos y tensiones energéticas que han reconfigurado las prioridades de política exterior de Estados Unidos.

Aunque Trump aseguró que existe voluntad de ambas partes para avanzar hacia un acuerdo, el proceso podría prolongarse mientras la administración estadounidense continúa concentrando sus esfuerzos diplomáticos y militares en el conflicto que mantiene con Irán.