Estados Unidos advierte que cambios anunciados en Cuba ‘no son suficientes’

El gobierno de Estados Unidos advirtió este martes 17 de marzo que las recientes medidas anunciadas por Cuba “no son lo bastante drásticas”, al considerar que no resolverán la crisis que enfrenta el país caribeño.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó desde la Casa Blanca, que Washington espera cambios estructurales en la isla, más allá de ajustes económicos puntuales.

“Tienen que cambiar drásticamente”, señaló Rubio, quien incluso planteó la necesidad de un relevo en el liderazgo político cubano. “Tienen que poner a gente nueva al mando”, agregó.

Las declaraciones se dieron junto al presidente Donald Trump, quien también endureció su postura y dejó abierta la puerta a nuevas acciones contra La Habana.

“Cuba ahora mismo está en muy mala situación, haremos algo con Cuba”, indicó el mandatario, sin detallar las medidas que evalúa su administración.

Cuba enfrenta una de las situaciones más complejas de los últimos años, marcada por una severa crisis energética, escasez de combustible y apagones prolongados que han afectado el transporte, la actividad económica y la vida cotidiana.

Desde Washington se mantiene la posición de que el embargo económico seguirá vigente mientras no se produzcan cambios políticos significativos en la isla, pese a los recientes anuncios de apertura por parte del gobierno cubano.

En este contexto, las tensiones entre ambos países vuelven a escalar, con Washington insistiendo en reformas de fondo mientras La Habana busca aliviar su situación en medio de un escenario cada vez más crítico.