Gremio de remolcadores del Canal sigue sin fecha de negociación

El conflicto laboral entre la <b>ACP</b> y la <b>UCOC </b>se remonta a 2019, cuando inició el proceso para reemplazar la convención colectiva que vencía en agosto de 2020. <b>Desde entonces, el proceso acumuló más de 50 sesiones sin acuerdo definitivo y derivó en recursos administrativos y judiciales</b>, incluida una decisión de la Sala Tercera de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia</a></b> en 2025.Desde la UCOC sostienen que están dispuestos a concentrarse en <b>los temas medulares que afectan a su membresía</b>, con el objetivo de avanzar de forma más expedita una vez se instale la mesa de diálogo.Mientras tanto, <b>la definición de un calendario para negociar se mantiene como el principal pendiente </b>en uno de los conflictos laborales más prolongados dentro del <b>Canal de Panamá</b>.