Trump ordena despliegue de 3,000 soldados en Oriente Medio tras escalada con Irán

En paralelo, <b>Israel </b>ha intensificado sus operaciones contra el grupo chií <b>Hezbolá</b> en el sur de <b>Líbano</b>, ampliando su ofensiva terrestre en la zona. Este frente adicional incrementa el riesgo de una guerra regional más amplia, con múltiples actores involucrados.La combinación de ataques aéreos, despliegues terrestres y movimientos estratégicos en puntos clave del <b>Golfo Pérsico</b> configura un escenario de alta volatilidad, con repercusiones potenciales en la seguridad internacional y los mercados energéticos.