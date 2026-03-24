Trump ordena despliegue de 3,000 soldados en Oriente Medio tras escalada con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío inminente de parte de la 82.ª División Aerotransportada hacia Oriente Medio, en una nueva señal de escalada tras el inicio de operaciones militares de gran envergadura contra Irán. De acuerdo con fuentes cercanas a la planificación, el despliegue incluirá aproximadamente 3,000 soldados, junto a un componente de mando encargado de la logística y coordinación operativa. La movilización se concretará en cuanto se emitan las órdenes finales, actualmente en desarrollo. La decisión refuerza la presencia militar estadounidense en una región que ya se encuentra al borde de una confrontación abierta, tras una serie de ataques cruzados entre Irán, Israel y fuerzas aliadas.

Operación conjunta y respuesta iraní

El anuncio se produce días después de que Washington confirmara el inicio de “operaciones de combate mayores” contra Irán, en coordinación con Israel. Los bombardeos se dirigieron a instalaciones militares y gubernamentales, incluyendo objetivos en Teherán. Entre las consecuencias más significativas figura la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí, durante la primera jornada de ataques. Posteriormente, su hijo Mojtaba Jameneí fue designado como sucesor. En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra territorio israelí, bases estadounidenses en la región y varios países del Golfo, además de intentar interrumpir el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, una arteria clave para el comercio energético global.

Capacidad de respuesta rápida y estrategia operativa

La 82.ª División Aerotransportada es una de las unidades de élite del Ejército estadounidense, especializada en operaciones de despliegue inmediato. Una de sus brigadas —de unos 3,000 efectivos— se mantiene permanentemente en estado de alerta como Fuerza de Respuesta Inmediata, con capacidad de movilizarse a cualquier punto del mundo en menos de 18 horas. Se trata de una unidad de infantería ligera, entrenada para tomar territorios en disputa mediante inserciones aéreas, sin depender de vehículos pesados como tanques. Su despliegue suele interpretarse como una señal de preparación para escenarios de alta intensidad o de intervención rápida.

Expansión del conflicto en Líbano