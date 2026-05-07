Amaño de partidos: Roberto Brown insiste en propuesta para penalizarlo en Panamá

El exjugador de la Selección Nacional de Panamá, Roberto Brown, presentó ante la Asamblea Nacional de Panamá una iniciativa ciudadana que busca tipificar el amaño de partidos como delito y establecer sanciones penales contra la corrupción y el fraude en el deporte.

Durante una entrevista en TVN Noticias, Brown explicó que la propuesta surge ante la falta de una figura específica dentro del Código Penal panameño para castigar la manipulación de resultados deportivos.

El exdelantero manifestó que existen jugadas dentro del fútbol que generan dudas razonables y terminan afectando la credibilidad del deporte y la confianza de los aficionados.

Brown detalló que actualmente el artículo No. 220 del Código Penal regula el delito de estafa, pero aseguró que esta disposición no permite encajar adecuadamente los casos de amaño de partidos dentro de esa tipificación.

Según indicó, la iniciativa plantea reconocer el amaño como una nueva modalidad de “fraude deportivo”, considerando que estas prácticas afectan no solo a clubes y atletas, sino también a los fanáticos y a la integridad de las competencias.

“El amaño es ciertamente una estafa contra los fanáticos que siguen a sus equipos, compran camisetas y apoyan el deporte. Pero este es un delito nuevo y, por lo tanto, necesita una ley nueva”, destacó.

La propuesta también establece que las federaciones deportivas puedan aplicar sanciones administrativas paralelas a las investigaciones penales que adelante el Ministerio Público.

El exseleccionado nacional afirmó que el objetivo de la iniciativa es fortalecer la transparencia y crear mecanismos legales que permitan combatir prácticas que comprometan la legitimidad del deporte panameño.