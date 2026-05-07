Tripulación de crucero de Disney bajo investigación por presunta pornografía infantil

Una operación federal realizada en el puerto de San Diego, California, terminó con el arresto de 28 trabajadores de cruceros, incluidos miembros de la tripulación del crucero Disney Magic, por presuntos delitos relacionados con material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con los medios estadounidenses, agentes federales abordaron cinco cruceros que arribaron recientemente a territorio estadounidense como parte de una investigación coordinada contra la explotación infantil.

Durante los operativos, las autoridades detectaron a trabajadores involucrados en la presunta posesión, distribución y visualización de contenido ilegal.

La investigación fue encabezada por autoridades migratorias y de seguridad nacional de Estados Unidos, quienes confirmaron que varios de los detenidos son ciudadanos extranjeros que laboraban en distintas líneas de cruceros internacionales.

Tripulantes fueron detenidos al llegar al puerto

Según reportes, los arrestos ocurrieron directamente en los puertos tras inspecciones electrónicas y revisiones de dispositivos digitales realizadas por agentes federales.

Las autoridades señalaron que algunos sospechosos almacenaban imágenes y videos ilícitos en teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos personales.

El caso ha generado fuerte impacto debido a la presencia de trabajadores vinculados a Disney Cruise Line, una de las compañías más reconocidas del sector turístico familiar.

Visas canceladas y procesos de deportación

Las autoridades estadounidenses confirmaron además que las visas de los implicados fueron revocadas de inmediato y ya comenzaron procesos de deportación contra varios de los extranjeros arrestados.

Aunque no se revelaron todas las identidades ni las nacionalidades de los involucrados, las investigaciones continúan para determinar si existen más personas relacionadas con la red.

El operativo forma parte de un esfuerzo federal más amplio para combatir la explotación sexual infantil y detectar este tipo de delitos en trabajadores internacionales que ingresan constantemente a Estados Unidos por vía marítima.