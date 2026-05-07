‘Es un placer elegir cuándo decir adiós’: revelan supuesta carta suicida de Jeffrey Epstein y resurgen las teorías

“Es un placer poder elegir el momento para decir adiós” , dice una de las líneas más impactantes del texto atribuido al empresario caído en desgracia.

El documento, divulgado como parte de un expediente judicial, contiene frases inquietantes que rápidamente incendiaron las redes sociales y volvieron a alimentar las teorías conspirativas alrededor del caso Epstein.

Un juez federal de Nueva York hizo pública una presunta carta de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein, reavivando la polémica mundial sobre la misteriosa muerte del magnate hallado sin vida en prisión en 2019.

La carta habría sido hallada por su compañero de celda

Según registros judiciales, la supuesta nota fue encontrada por Nicholas Tartaglione, excompañero de celda de Epstein, escondida dentro de una novela gráfica en julio de 2019, semanas antes de la muerte del financista en una cárcel de Manhattan.

En el escrito, Epstein también habría expresado frustración por las investigaciones en su contra:

“Me investigaron durante meses y no encontraron nada”.

La autenticidad del documento aún no ha sido confirmada oficialmente, pero su publicación fue autorizada tras una solicitud presentada por The New York Times ante el tribunal federal.

El caso que sigue obsesionando a Estados Unidos

La muerte de Epstein fue oficialmente declarada como suicidio, pero desde entonces el caso ha estado rodeado de sospechas debido a múltiples irregularidades dentro de la prisión, incluyendo fallas en cámaras de seguridad y errores en los protocolos de vigilancia.

El magnate, acusado de dirigir una red de explotación sexual de menores con conexiones a figuras poderosas de la política, los negocios y el entretenimiento, continúa siendo uno de los casos más controversiales de Estados Unidos.

La publicación de esta presunta carta ocurre además en medio de nuevas revelaciones relacionadas con los llamados “archivos Epstein”, documentos desclasificados que han vuelto a poner bajo escrutinio a varias figuras influyentes.

Redes explotan tras difusión del documento

Tras hacerse pública la carta, miles de usuarios reaccionaron cuestionando nuevamente la versión oficial sobre la muerte de Epstein.

La frase “Epstein no se suicidó” volvió a convertirse en tendencia en distintas plataformas, mientras crecen las dudas sobre quiénes podrían haber sido afectados por la información que el financista poseía sobre personas influyentes.