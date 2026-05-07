Las 5 noticias que debes saber hoy | 7 de mayo

Fiscalía investiga libros con imagen de alcaldesa de Arraiján

La polémica en Arraiján escala luego de que las autoridades iniciaran investigaciones por la aparición de la imagen de la alcaldesa Stefany Peñalba en libros escolares y otros materiales financiados con fondos municipales.

El caso se suma a denuncias previas por el uso de su imagen en buses estudiantiles, mientras la Fiscalía y la Fiscalía Electoral recopilan documentación y evidencias.

Mulino asegura que baja la tensión con China por buques panameños

El presidente José Raúl Mulino afirmó que la tensión con China por las inspecciones y detenciones de barcos con bandera panameña ha comenzado a disminuir.

El mandatario relacionó el conflicto con el fallo sobre Panama Ports Company y reiteró que Panamá mantiene comunicación diplomática para evitar mayores afectaciones al sector marítimo.

Capturan a dos menores por violento asalto en avenida Balboa

Dos adolescentes fueron aprehendidos por su presunta participación en el robo contra una pareja de extranjeros en avenida Balboa, un caso que causó alarma tras viralizarse videos del ataque.

Las autoridades realizaron allanamientos en Curundú y mantienen la búsqueda de un tercer sospechoso vinculado al asalto.

El lujoso crucero del brote de hantavirus donde una suite cuesta hasta 1.400 euros

El MV Hondius, crucero de expedición donde se reportó un brote de hantavirus y la muerte de un pasajero alemán, ofrece suites de lujo que alcanzan hasta 1.400 euros por noche.

La embarcación, especializada en expediciones polares, quedó bajo atención internacional tras la emergencia sanitaria ocurrida durante su travesía.

Caricaturistas enfrentan la era de la IA y la falta de relevo generacional

En el Día del Caricaturista, artistas panameños alertaron sobre los desafíos que enfrenta la profesión ante el avance de la inteligencia artificial, las redes sociales y la ausencia de nuevas generaciones interesadas en el oficio.

El gremio reconoce que el humor gráfico sigue vigente, pero advierte que el futuro de la caricatura atraviesa uno de sus momentos más complejos.