Así es el lujoso MV Hondius: el crucero del brote de hantavirus donde una suite cuesta hasta 1.400 euros por noche

Lo que prometía ser una exclusiva expedición de lujo por la Antártida terminó convirtiéndose en una emergencia sanitaria internacional.

El crucero MV Hondius, señalado por un brote de hantavirus que ya deja al menos tres muertos y varios casos sospechosos, también ha llamado la atención por los elevados precios y el nivel de exclusividad de sus viajes.

La embarcación, operada por Oceanwide Expeditions, ofrece travesías de aventura por algunos de los lugares más remotos del planeta, incluyendo la Antártida, Georgia del Sur y otras islas del Atlántico Sur.

Pero disfrutar de esa experiencia no era barato: una suite con balcón podía alcanzar los 1.400 euros por noche.

El MV Hondius cuenta con restaurantes panorámicos, salones de observación, gimnasio, áreas de conferencias y camarotes de lujo diseñados para expediciones polares.

El barco mide más de 107 metros de eslora y tiene capacidad para cerca de 200 pasajeros, además de tecnología especializada para navegar entre hielo y condiciones extremas.

Sin embargo, el lujo quedó opacado por la crisis sanitaria que mantiene al crucero bajo vigilancia internacional.

Las autoridades investigan un brote de hantavirus de la cepa Andes, considerada la única variante con capacidad de transmisión entre humanos, aunque los expertos insisten en que el riesgo de contagio masivo sigue siendo bajo.

El barco partió el pasado 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, y durante la travesía comenzaron a reportarse casos graves entre pasajeros.

Hasta ahora se contabilizan varios contagios confirmados y sospechosos, además de tres fallecidos vinculados al brote.

La situación obligó a que el crucero permaneciera aislado frente a Cabo Verde mientras la Organización Mundial de la Salud y autoridades sanitarias europeas coordinaban protocolos de evacuación y cuarentena.

El MV Hondius tiene previsto atracar en Tenerife para el desembarco controlado de pasajeros y revisiones médicas.

El caso ha provocado alarma internacional no solo por las muertes registradas, sino porque se trata de uno de los episodios más inusuales relacionados con hantavirus en un crucero de lujo.