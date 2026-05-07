Fallo clave de la CSJ: declaran inconstitucional artículo que permitía reclamar daños ante tribunal tributario

El Pleno de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b> <b>declaró inconstitucional el artículo 379 del Código de Procedimiento Tributario</b>, al considerar que otorgaba facultades indebidas al <b>Tribunal Administrativo Tributario</b> para reconocer indemnizaciones por daños y perjuicios contra el Estado.La decisión, fechada el 23 de marzo de 2026, responde a una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Adolfo E. Linares contra la norma incorporada mediante la Ley 76 de 13 de febrero de 2019.<b>La norma demandada</b><br />El artículo 379 permitía que <b>cualquier contribuyente que se considerara perjudicado por actuaciones temerarias o de mala fe de funcionarios de la Administración Tributaria pudiera iniciar un proceso sancionador y reclamar indemnización</b> ante el Tribunal Administrativo Tributario.La disposición establecía que ese tribunal debía analizar el expediente, valorar pruebas y fijar la sanción y el monto de los daños en un plazo máximo de 90 días.<b>Argumentos de la demanda</b><br />El accionante alegó que <b>la norma vulneraba los artículos 17, 32 y 206 de la Constitución, al asignar a una autoridad administrativa competencias que corresponden exclusivamente a la jurisdicción contencioso-administrativa</b>.Según la demanda, el procedimiento abreviado previsto permitía que el Tribunal Administrativo Tributario actuara como juez y parte, al evaluar la conducta de funcionarios públicos y cuantificar indemnizaciones, funciones que deben ser ejercidas por la Sala Tercera de la CSJ.También se argumentó que la disposición afectaba el debido proceso y el principio del juez natural, <b>ya que trasladaba a una instancia administrativa la potestad de declarar responsabilidad patrimonial del Estado</b>.La <b><a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion">Procuraduría General de la Nación</a></b> coincidió con la demanda y concluyó que <b>la norma excedía el ámbito de actuación legítimo de una autoridad administrativa</b>.En su concepto, el artículo invadía competencias reservadas al Órgano Judicial y comprometía garantías procesales fundamentales, al permitir que un ente administrativo decidiera sobre responsabilidad patrimonial estatal.<b>Análisis del Pleno</b><br />La Corte recordó que el Tribunal Administrativo Tributario es un órgano administrativo de revisión, cuya función es examinar la legalidad y corrección procedimental de los actos tributarios, <b>pero no ejercer funciones jurisdiccionales</b>.El fallo advierte que <b>permitirle reconocer indemnizaciones implicaba que el Estado pudiera ser condenado patrimonialmente por un órgano administrativo</b>, lo que invade competencias exclusivas de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.El Pleno subrayó que la Constitución reserva a esa jurisdicción la facultad de <b>controlar la legalidad de la actuación administrativa, declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, condenar al pago de daños y perjuicios cuando corresponda y violación del debido proceso.</b>El tribunal enfatizó que la determinación de responsabilidad patrimonial estatal requiere un órgano jurisdiccional independiente e imparcial, y no puede ser atribuida a entidades administrativas, aunque sean especializadas.