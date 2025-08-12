Presentan demanda para anular jubilaciones especiales para jueces y magistrados de la Corte Suprema

<b><a href="/tag/-/meta/roberto-ruiz-diaz">Roberto Ruiz Díaz</a></b> interpuso ante la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b> una <b>demanda contencioso administrativa de nulidad</b> contra el <b>Acuerdo del Pleno No. 407</b>, de 18 de julio de 2024, <b>que establece un fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados</b>.La acción legal sostiene que el acuerdo es 'nulo por ilegal' al contravenir diversas normas, entre ellas la <b>Ley 8 de 6 de febrero de 1997</b>, <b>que prohíbe regímenes especiales de jubilación salvo para la Fuerza Pública y los bomberos</b>; la <b>Ley 53 de 27 de agosto de 2015</b>, <b>que regula la carrera judicial sin contemplar jubilaciones especiales</b>; y la <b>Ley 38 de 31 de julio de 2000</b>, que fija el procedimiento administrativo general.La demanda alega que la medida <b>crea una discriminación entre funcionarios judiciales, carece de una fuente de financiamiento clara</b> —más allá del presupuesto del Órgano Judicial—<b> e invade competencias exclusivas de la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>.Ruiz Díaz solicita la <b>nulidad total del acuerdo y de cualquier actuación posterior derivada de él</b>, así como su suspensión provisional para evitar perjuicios mientras se resuelve el caso.El acuerdo, publicado en la <b>Gaceta Oficial No. 30340-C</b> del 8 de agosto de 2025, fija una compensación económica al momento del retiro equivalente al <b>100% para magistrados de la Corte Suprema</b>, <b>60% para magistrados de tribunales superiores</b>, <b>50% para jueces de circuito</b> y <b>40% para jueces municipales</b>. Según el texto, la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social</a></b> cubrirá la pensión hasta el límite legal y el resto será asumido por el <b><a href="/tag/-/meta/oj-organo-judicial">Órgano Judicial</a></b>.La norma, que entrará en vigor el <b>1 de enero de 2025</b>, beneficiaría a unos <b>133 de los 519 jueces y magistrados</b> del país (26%). Como pruebas, el demandante incluyó la publicación oficial y pidió oficios a la Asamblea Nacional y al <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> para determinar si existe autorización legal para la creación del fondo.