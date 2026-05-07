Capturan en Aeropuerto de Tocumen a hombre buscado en Estados Unidos por un caso de abuso infantil

La Policía Nacional reveló la mañana de este jueves 7 de mayo sobre la aprehensión de un ciudadano mexicano requerido por las autoridades de Estados Unidos por la presunta comisión del delito de abuso sexual infantil.

La captura fue realizada por agentes de la Interpol Panamá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que el hombre fuera detectado por los sistemas de control y seguridad instalados en las terminales aéreas del país.

De acuerdo con el reporte oficial, el ciudadano arribó a Panamá procedente de México y tenía como destino final la ciudad de Medellín (Colombia).

Las autoridades detallaron que sobre el extranjero pesaba una orden de aprehensión emitida por autoridades estadounidenses, vinculada a una investigación por presunto abuso sexual infantil.

Tras su detención, el hombre fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Asuntos Internacionales de Panamá para los trámites correspondientes.

La Policía Nacional destacó que los controles migratorios y de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Tocumen permiten la identificación de personas requeridas internacionalmente.