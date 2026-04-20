Capturan en Aeropuerto de Tocumen a mexicano solicitado por la justicia estadounidense

El Servicio Nacional de Migración detectaron en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen este lunes 20 de marzo, a un hombre con orden de arresto vigente desde Estados Unidos, quien intentaba transitar por el país.

Se trata de un ciudadano mexicano de 34 años, quien arribaba procedente de Medellín, Colombia con destino final a México. Durante el proceso de control migratorio y la verificación biométrica de rigor, las autoridades confirmaron que la persona mantiene antecedentes penales en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, por el delito de violación carnal a un menor de edad.

Tras su verificación y control migratorio, se realizaron todos los trámites correspondientes para entregarlo a las autoridades competentes.