Capturan en Aeropuerto de Tocumen a mexicano solicitado por la justicia estadounidense

El <b>Servicio Nacional de Migración</b> detectaron en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen este lunes 20 de marzo, a un hombre con orden de arresto vigente desde Estados Unidos, quien intentaba transitar por el país.<b>Se trata de un ciudadano mexicano de 34 años</b>, quien arribaba procedente de Medellín, Colombia con destino final a México. Durante el proceso de control migratorio y la verificación biométrica de rigor, las autoridades confirmaron que la persona mantiene antecedentes penales en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, por el delito de violación carnal a un menor de edad.Tras su verificación y control migratorio, se realizaron todos los trámites correspondientes para entregarlo a las autoridades competentes.