Dietilenglicol: Corte condena al Estado y ordena indemnizaciones

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia emitió las primeras sentencias de fondo relacionadas con el envenenamiento masivo por dietilenglicol, dictaminando la responsabilidad civil extracontractual del Estado panameño. El fallo no solo contempla indemnizaciones económicas, sino que impone medidas de reparación ética y simbólica sin precedentes, como la construcción de monumentos y la petición de disculpas públicas por parte de la Caja de Seguro Social (CSS).

La magistrada ponente, María Cristina Chen Stanziola, informó que de las 472 demandas instauradas contra el Estado, un 82% (387 procesos) ya ha alcanzado la etapa de fondo al mes de marzo de 2026. Entre los primeros casos resueltos se encuentran las reclamaciones de Juan Antonio Cisneros Morán, Yackeline del Carmen Reyes Anderson y Cindy del Carmen Guillén Casiano.

Reparación por daño moral

El tribunal determinó que la sola ingesta de un medicamento defectuoso fabricado en el Laboratorio de Producción de Medicamentos de la CSS es suficiente para presumir un “daño moral de carácter objetivo”. Bajo criterios de las 100 Reglas de Brasilia sobre vulnerabilidad, la Sala aplicó una valoración probatoria flexible para reconocer la afectación emocional y fisiológica de los demandantes.

En consecuencia, el Estado, a través de la CSS, fue condenado a pagar la suma de $25,000 a cada uno de los accionistas mencionados. Esta cuantía se fija de manera autónoma e independiente a las pensiones vitalicias que los afectados ya perciben desde el año 2013.

Medidas de satisfacción y memoria

Más allá de lo económico, la sentencia ordena a la CSS la ejecución de acciones para restaurar la dignidad de las víctimas:

Disculpas Públicas: La institución deberá pedir perdón por escrito a las víctimas. Estas disculpas deben permanecer en el sitio web institucional y redes sociales por un mes, además de emitirse un comunicado oficial a los medios de comunicación.

Monumentos y Placas: Se ordena la construcción de un monumento y una placa conmemorativa con los nombres de todas las víctimas reconocidas en la sede de la Ciudad de la Salud y otra placa en las instalaciones donde funcionaba el Laboratorio de Producción de Medicamentos.

Transparencia Digital: La CSS deberá incluir en su portal web una sección exclusiva para los casos de dietilenglicol que incluya un mapa interactivo por provincia, permitiendo a cada paciente conocer el estado procesal de su demanda.

“Transmitir esta información a las demandantes y la sociedad panameña es fundamental, pues solo con veracidad y lealtad procesal, se construyen relaciones de confianza entre el servicio de justicia y los usuarios del sistema”, destaca el comunicado judicial.