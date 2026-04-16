Capturan en Tocumen a ciudadano requerido por la justicia de Estados Unidos

Un ciudadano hondureño, de 44 años, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos de conspiración y narcotráfico, fue detectado durante labores de verificación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, informó este jueves 16 de abril el Servicio Nacional de Migración (SNM).

De acuerdo con el SNM, el extranjero tenía como destino final El Salvador, sin embargo, durante el proceso de control migratorio se confirmó que mantenía una orden de arresto.

El hombre tenía una orden de arresto emitida en febrero de 2026 por el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. Por los controles implementados en la terminal aérea, el individuo fue retenido y remitido a la Interpol para los trámites correspondientes, en coordinación con las autoridades internacionales.

El SNM destacó que este caso refleja la efectividad de sus agentes en la detección de personas requeridas por la justicia internacional.