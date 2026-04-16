Declaración jurada: Ifarhu explica cómo obtenerla paso a paso

La Declaración Jurada Socioeconómica es un requisito indispensable para continuar con el proceso de evaluación y asignación de los beneficios. Para obtenerla, los interesados deben ingresar al <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://ifarhuwebsite.blob.core.windows.net/calendarios2026/recepcion-doc-concurso-dist-y-convocatoria-disc/Declaraci%C3%B3n_Jurada_Socioecon%C3%B3mica-Concurso_General_de_Becas.pdf" target="_blank">sitio web oficial del Ifarhu</a></b>, acceder a la sección de verificación del concurso y apoyo, y descargar el formulario correspondiente.Una vez descargado, el documento debe ser completado con la información solicitada y firmado tanto por el declarante como por el funcionario responsable, como parte del proceso formal de validación.