Declaración jurada: Ifarhu explica cómo obtenerla paso a paso

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) aclaró que la incorporación obligatoria de la Declaración Jurada Socioeconómica no elimina el beneficio de becas, sino que forma parte de los requisitos establecidos en el reglamento vigente.

La entidad indicó que este documento debe ser presentado por todos los estudiantes preseleccionados en los niveles de premedia, media y universitario, así como por los aspirantes al Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.