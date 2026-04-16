  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Declaración jurada: Ifarhu explica cómo obtenerla paso a paso

El Ifarhu aclara que declaración jurada no elimina becas, es solo un requisito
El Ifarhu aclara que declaración jurada no elimina becas, es solo un requisito Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/04/2026 12:59
La Declaración Jurada Socioeconómica se convierte en un requisito clave para estudiantes preseleccionados del Ifarhu.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) aclaró que la incorporación obligatoria de la Declaración Jurada Socioeconómica no elimina el beneficio de becas, sino que forma parte de los requisitos establecidos en el reglamento vigente.

La entidad indicó que este documento debe ser presentado por todos los estudiantes preseleccionados en los niveles de premedia, media y universitario, así como por los aspirantes al Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.

Ifarhu explica cómo obtener la Declaración Jurada Socioeconómica paso a paso

La Declaración Jurada Socioeconómica es un requisito indispensable para continuar con el proceso de evaluación y asignación de los beneficios.

Para obtenerla, los interesados deben ingresar al sitio web oficial del Ifarhu, acceder a la sección de verificación del concurso y apoyo, y descargar el formulario correspondiente.

Una vez descargado, el documento debe ser completado con la información solicitada y firmado tanto por el declarante como por el funcionario responsable, como parte del proceso formal de validación.

VIDEOS
Lo Nuevo