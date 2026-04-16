Paro de buses en Panamá Oeste: rutas suspendidas por dos horas

Un grupo de transportistas de la provincia de Panamá Oeste anunció un paro parcial del servicio este jueves 16 de abril en reclamo por el incumplimiento del subsidio al combustible prometido por la administración del presidente José Raúl Mulino y otras demandas relacionadas con las rutas actuales.

De acuerdo con los voceros del grupo, la medida consiste en la suspensión del servicio entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 p.m., afectando todas las rutas que operan desde sectores, como San Carlos hacia la ciudad de Panamá.

Los transportistas aseguraron que el subsidio de 90 centésimos por litro, anunciado el pasado 31 de marzo, no se ha aplicado de manera efectiva, ya que —según indicaron— los fondos entregados solo alcanzaron para cubrir un día de operaciones en varias rutas.

“Estamos apelando a que se nos otorgue el subsidio tal como fue anunciado”, expresaron, al tiempo que manifestaron su descontento por la falta de cumplimiento de esta medida.

Además, el grupo exigió que las rutas de Panamá Oeste sean autorizadas a transitar por el puente de las Américas, argumentando que el desvío actual por el corredor Centenario alarga significativamente los tiempos de traslado, lo que ha generado quejas por parte de los usuarios.