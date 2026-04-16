Motorizados de PedidosYa toman las calles y paralizan operaciones en Panamá por reducción de tarifas

El principal punto de conflicto radica en <b>la implementación de un sistema de pago basado en kilometraje,</b> que los motorizados consideran perjudicial en el contexto urbano de <b>Panamá</b>, marcado por congestionamientos constantes.'El tema del tráfico aquí es incontrolable. Ese modelo no se ajusta a la realidad del país', señalaron.Según los repartidores, la tarifa base por pedido <b>habría pasado de aproximadamente $2.10 a $1.50</b>, lo que representa una reducción de <b>entre 35% y 40% en sus ingresos</b>. Este cambio, aseguran, se realizó sin consulta previa.Además, cuestionan la naturaleza de su vínculo con la empresa, al considerar que operan <b>bajo un contrato de servicios profesionales que, en la práctica, funciona como una relación laboral no reconocida</b>.