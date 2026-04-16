Motorizados de PedidosYa toman las calles y paralizan operaciones en Panamá por reducción de tarifas

Motorizados de PedidosYa se concentran en calle 74 de San Francisco durante el paro indefinido por mejores tarifas y condiciones laborales. Cedida
Por
Darine Waked
  • 16/04/2026 13:41
Repartidores denuncian recortes en ingresos, cuestionan esquema contractual vigente y exigen diálogo inmediato con empresa

Un paro masivo de motorizados de la plataforma PedidosYa hoy, 16 de abril, paralizó desde el pasado lunes 13 las entregas en sectores clave de la ciudad de Panamá, particularmente en calle 74 de San Francisco, donde los trabajadores exigieron mejores condiciones de pago y la revisión de un nuevo esquema tarifario.

De acuerdo con testimonios recogidos por La Estrella de Panamá, el cese de operaciones —que comenzó de forma intermitente días antes— se convirtió en una huelga indefinida con un objetivo claro: forzar a la empresa a sentarse a negociar.

“Esto es un cese de operaciones. Lo que buscamos es que la empresa intente mediar con nosotros”, explicó uno de los voceros del grupo.

Reclamos por tarifas y modelo de pago

El principal punto de conflicto radica en la implementación de un sistema de pago basado en kilometraje, que los motorizados consideran perjudicial en el contexto urbano de Panamá, marcado por congestionamientos constantes.

“El tema del tráfico aquí es incontrolable. Ese modelo no se ajusta a la realidad del país”, señalaron.

Según los repartidores, la tarifa base por pedido habría pasado de aproximadamente $2.10 a $1.50, lo que representa una reducción de entre 35% y 40% en sus ingresos. Este cambio, aseguran, se realizó sin consulta previa.

Además, cuestionan la naturaleza de su vínculo con la empresa, al considerar que operan bajo un contrato de servicios profesionales que, en la práctica, funciona como una relación laboral no reconocida.

Alta adhesión y disculpas a usuarios

El paro cuenta con una participación casi total. De un estimado de 4,000 motorizados activos, entre el 97% y 98% habrían suspendido operaciones, afectando directamente a más de 3,500 comercios afiliados a la plataforma.

“No es una enemistad con los restaurantes. Son nuestros aliados. También pedimos disculpas a los clientes, pero estamos luchando por nuestro sustento”, afirmaron.

Los trabajadores también destacaron que cerca del 40% de la flota está compuesta por panameños, lo que, a su juicio, refleja el impacto local del conflicto.

Sin respuesta de la empresa ni reconocimiento laboral

Los motorizados indicaron que han acudido al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en busca de mediación, pero denuncian que las autoridades no han intervenido bajo el argumento de que no existe una relación laboral formal.

Hasta el momento, PedidosYa no ha emitido declaraciones públicas sobre la huelga, pese a los intentos de contacto realizados por este medio.

Contexto: tensiones recurrentes en el modelo de plataformas

El conflicto se suma a una creciente ola de reclamos contra plataformas digitales en Panamá, donde trabajadores han cuestionado condiciones laborales, esquemas de pago y la falta de regulación clara.

Notas previas de La Estrella de Panamá han documentado preocupaciones similares en el sector, particularmente sobre la sostenibilidad de los ingresos y la ausencia de garantías laborales para repartidores, quienes operan como independientes pese a cumplir jornadas extensas.

Huelga indefinida, pero abierta al diálogo

Aunque el paro fue declarado indefinido, los motorizados aseguran estar dispuestos a retomar operaciones si la empresa accede a dialogar.

“Si nos llaman ahora mismo, estamos listos para negociar”, concluyeron.

El desenlace de esta protesta podría marcar un precedente en la relación entre plataformas digitales y trabajadores en Panamá, en un sector clave para la economía urbana.

