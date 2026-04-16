Asamblea Nacional selecciona a Jaime Barroso como el nuevo magistrado del Tribunal Electoral

El pleno de la Asamblea Nacional seleccionó a Jaime Barroso para remplazar a Alfredo Juncá como magistrado del Tribunal Electoral. Barroso obtuvo 52 votos de las diferentes bancadas.

Mientras que Juncá, quien fue propuesto por la diputada Grace Hernández para seguir en el cargo, obtuvo 18 votos.

Mas temprano la Asamblea Nacional avanza en la elección de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral, en un proceso que pone sobre la mesa dos visiones sobre el futuro de la institucionalidad electoral en Panamá: la continuidad de la gestión actual frente a la apuesta por nuevos perfiles.

Hernández, del Movimiento Otro Camino, postuló la reelección de Juncá, destacando su experiencia al frente de procesos electorales recientes y su rol en la modernización del sistema. Según argumentó, su gestión se ha caracterizado por la transparencia, la independencia y la incorporación de herramientas tecnológicas.