Asamblea Nacional selecciona a Jaime Barroso como el nuevo magistrado del Tribunal Electoral

En contraste, el diputado<b> Eliecer Castrellón, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional</b> y miembro del Partido Popular, presentó la candidatura de <b>Jaime Miguel Barroso Pint</b>o, marcando una apuesta por la renovación con base en la experiencia jurídica y administrativa.Durante su intervención, Castrellón subrayó que la designación de un magistrado del Tribunal Electoral constituye una de las responsabilidades más delicadas del Legislativo, al tratarse de una figura clave para garantizar la legalidad electoral, la pureza del sufragio y el respeto a la voluntad popular.