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Asamblea Nacional selecciona a Jaime Barroso como el nuevo magistrado del Tribunal Electoral

Barroso obtuvo 52 votos de las diferentes bancadas.
Barroso obtuvo 52 votos de las diferentes bancadas. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
La Asamblea Nacional debate entre experiencia y relevo en la elección del magistrado del Tribunal Electoral.
La Asamblea Nacional debate entre experiencia y relevo en la elección del magistrado del Tribunal Electoral. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 16/04/2026 13:47
Hernández, del Movimiento Otro Camino, postuló la reelección de Juncá, destacando su experiencia al frente de procesos electorales recientes.

El pleno de la Asamblea Nacional seleccionó a Jaime Barroso para remplazar a Alfredo Juncá como magistrado del Tribunal Electoral. Barroso obtuvo 52 votos de las diferentes bancadas.

Mientras que Juncá, quien fue propuesto por la diputada Grace Hernández para seguir en el cargo, obtuvo 18 votos.

Mas temprano la Asamblea Nacional avanza en la elección de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral, en un proceso que pone sobre la mesa dos visiones sobre el futuro de la institucionalidad electoral en Panamá: la continuidad de la gestión actual frente a la apuesta por nuevos perfiles.

Hernández, del Movimiento Otro Camino, postuló la reelección de Juncá, destacando su experiencia al frente de procesos electorales recientes y su rol en la modernización del sistema. Según argumentó, su gestión se ha caracterizado por la transparencia, la independencia y la incorporación de herramientas tecnológicas.

Hernández sostuvo que, desde su llegada en 2017, el magistrado ha contribuido a fortalecer la confianza ciudadana, incluso en contextos complejos como la pandemia, cuando —indicó— se garantizó la continuidad de la función electoral. También resaltó su participación en reformas y su proyección internacional en materia de gobernanza democrática.

Asamblea Nacional selecciona a Jaime Barroso como el nuevo magistrado del Tribunal Electoral

En contraste, el diputado Eliecer Castrellón, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro del Partido Popular, presentó la candidatura de Jaime Miguel Barroso Pinto, marcando una apuesta por la renovación con base en la experiencia jurídica y administrativa.

Durante su intervención, Castrellón subrayó que la designación de un magistrado del Tribunal Electoral constituye una de las responsabilidades más delicadas del Legislativo, al tratarse de una figura clave para garantizar la legalidad electoral, la pureza del sufragio y el respeto a la voluntad popular.

El también segundo vicepresidente del Legislativo enfatizó la necesidad de que la decisión se base en criterios de mérito, trayectoria y capacidad, destacando que Barroso Pinto es un jurista con formación en Derecho y Ciencias Políticas, con estudios de posgrado y experiencia en el Tribunal de Cuentas, donde actualmente ejerce como fiscal.

Castrellón también resaltó el origen chiricano del candidato y su trayectoria construida desde el interior del país, aunque dejó claro que el principal argumento de su postulación radica en su preparación profesional y conocimiento del funcionamiento del Estado.

En desarrollo...

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