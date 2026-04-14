Jaime Barroso rechaza ser ‘ungido’ y asegura tener los votos para magistrado del Tribunal Electoral

“Cuando uno es candidato y tiene los votos, todo el mundo trata de inventar algo para que no gane”, así respondió Jaime Barroso, aspirante a magistrado del Tribunal Electoral, ante la consulta de la diputada Yamirelis Chong sobre los señalamientos que lo califican como el “ungido” de la Asamblea Nacional.

“Ni me siento el ungido, ni quiero serlo. Sí quiero ser el candidato de la Asamblea”, afirmó Barroso, quien actualmente se desempeña como fiscal de Cuentas. Aseguró además que cuenta con el respaldo necesario: “Yo siento que tengo los votos. Si sintiera que no los tengo, retiro mi postulación”.

Barroso sostuvo que su trayectoria profesional respalda su aspiración y reiteró que no se prestará para irregularidades. “Mi hoja de vida habla por mí. No me voy a prestar para ningún fraude ni seré influenciado”, enfatizó.

Barroso reconoció que, como parte del proceso, ha sostenido reuniones con diversos diputados y ha recibido solicitudes de encuentros por parte de distintos actores interesados.

En cuanto a su trayectoria política, indicó que perteneció al partido Panameñista hasta 2019, año en que fue designado magistrado suplente del Tribunal de Cuentas.

Sobre sus propuestas, destacó la importancia de fortalecer el uso de la tecnología en el sistema electoral, con el objetivo de garantizar mayor confianza ciudadana en el respeto del voto.

Asimismo, se refirió a las candidaturas por libre postulación, señalando que “llegaron para quedarse”, al considerar que aportan nuevas ideas y contribuyen al fortalecimiento de la democracia panameña.